Климатологи рассказали, из-за чего ускорилось таяние вечной мерзлоты

Наблюдая десятый год за изменением климата в Арктике, ученые УрФУ и уральского отделения РАН выяснили: глубина протаивания вечной мерзлоты увеличивается. Кроме того, за последние годы она достигла максимальных значений, что предвещает климатические перемены на территории арктической зоны и в соседних регионах.

Ежегодно научные сотрудники измеряют глубину протаивания. Директор ботанического сада УрФУ Виктор Валдайских говорит, что сейчас ее размер составляет катастрофическое число - более десяти сантиметров (ранее цифра была от нескольких миллиметров до двух сантиметров в год). Причем, такой рост зафиксирован на песчаных участках, где обычно размещаются здания, предприятия и другие элементы инфраструктуры.

- Глубина протаивания, как мы узнали, зависит от характеристик почвы и растительности. Она уменьшается, если почва плохо пропускает влагу, и увеличивается, когда та содержит хороший дренаж, скажем песчаный. Это результат "работы" воды. Активный вечный слой мерзлоты меняется и от количества осадков, которых из-за глобального потепления становится все больше, - отмечает руководитель проекта, заведующий лабораторией физики климата и окружающей среды УрФУ Вячеслав Захаров.

Таяние грунта может привести к повреждению промышленных объектов, создав аварийную ситуацию на производстве. По оценке ученых, оно способно спровоцировать выброс в атмосферу опасных для человека токсичных газов - диоксида углерода и метана.

К слову, на Ямале растет и число кратеров выброса газа, так называемых "воронок" - их уже около двадцати. Но не все из них взрывоопасны, успокаивают специалисты.

Исследования таяния ледников позволяют предсказать также быстроту глобального потепления, о котором говорили еще пять лет назад. Приборы для замеров атмосферного водного цикла установлены в ямальском городе Лабытнанги, в Красноярском крае и на острове Самойловский - российской арктической зоне, их показания заносятся в международную базу данных.