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16.09.2020 10:53
Рубрика: Происшествия

На пытавшегося убить своего внука жителя Сургута завели второе дело

Текст: Екатерина Призова

Пожилой житель Сургута, который пытался выбросить с пятого этажа своего двухлетнего внука, стал фигурантом второго уголовного дела. Оказалось, что когда полицейские пытались его остановить, он начал им угрожать.

Фото: iStock
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Напомним, вечером 14 сентября около половины пятого прохожие на улице Кукуевицкого заметили, что мужчина высунулся из окна, держа за ноги младенца. Один из очевидцев на своей машине догнал проезжавшую неподалеку машину ППС, и экипаж поднялся в квартиру к дебоширу. Выяснилось, что родителей малыша дома нет, а дед пьян. Он не только пытался расправиться со своим внуком (перепуганного мальчика стражи порядка нашли в одной из комнат под сушилкой для белья), но и начал нападать на сотрудников МВД.

"Свои угрозы он подтверждал ударами по двери находящейся у него кувалдой и замахами ее на полицейских", - рассказали в пресс-службе Следственного комитета Югры.

Таким образом, к возбужденному накануне уголовному делу по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) добавилось еще одно - по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителей власти). В ближайшее время их объединят в одно производство.

Кстати, прокурора Сургута проведет свою проверку по факту угроз здоровью и жизни ребенка. "Будет дана оценка действиям должностных лиц комиссии по делам несовершеннолетних, органа опеки и попечительства, всех, кто уполномочен выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении", - сообщает пресс-служба ведомства.

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