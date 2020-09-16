Как сообщается, рядом с телом была найдена предсмертная записка. "По факту суицида проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Следственные органы также проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс- службе Главного управления ФСИН по Челябинской области.

В 2018 году суд приговорил Марцинкевича к 10 годам колонии строгого режима, признав его виновным в разбое и хулиганстве. Затем срок был немного снижен.