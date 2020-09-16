Тесака обнаружили мертвым в СИЗО Челябинска

Один из лидеров националистического движения Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак найден мертвым в СИЗО-3 Челябинска. Об этом ТАСС подтвердили в Главном управлении ФСИН России.

- Тело Марцинкевича нашли в одной из камер СИЗО-3 Челябинска, - сказал собеседник агентства.

ФСИН начала служебную и доследственную проверку по факту самоубийства заключенного.

Напомним, 29 декабря 2018 года суд приговорил Марцинкевича к 10 годам строгого режима по статям о разбое и хулиганстве (ч. 2 ст. 162 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ). Согласно материалам дела, в 2013-2014 годах он вместе с другими фигурантами нападал в Москве на граждан, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки. Потерпевших избивали, грабили и обливали краской. Так же он был трижды осужден за преступления экстремистской направленности.