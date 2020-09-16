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16.09.2020 13:05
Рубрика: Происшествия

Тесака обнаружили мертвым в СИЗО Челябинска

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Один из лидеров националистического движения Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак найден мертвым в СИЗО-3 Челябинска. Об этом ТАСС подтвердили в Главном управлении ФСИН России.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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- Тело Марцинкевича нашли в одной из камер СИЗО-3 Челябинска, - сказал собеседник агентства.

ФСИН начала служебную и доследственную проверку по факту самоубийства заключенного.

Напомним, 29 декабря 2018 года суд приговорил Марцинкевича к 10 годам строгого режима по статям о разбое и хулиганстве (ч. 2 ст. 162 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ). Согласно материалам дела, в 2013-2014 годах он вместе с другими фигурантами нападал в Москве на граждан, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки. Потерпевших избивали, грабили и обливали краской. Так же он был трижды осужден за преступления экстремистской направленности.

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