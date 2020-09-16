В Кургане восстановили электроснабжение

Энергетики устранили технологическое нарушение на сетях, из-за которого десятки домов в Кургане несколько часов оставались без электричества.

Свет в домах курганцев погас в 15:20. Под отключение попали центральная часть города и микрорайон Рябково.

Как сообщили в энергетической компании, благодаря скоординированным действиям персонала, а также оптимальным техническим решениям, принятым совместно со специалистами Свердловского регионального диспетчерского управления, первые потребители были запитаны уже в 16:43.

Сейчас электроснабжение полностью восстановлено.