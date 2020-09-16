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16.09.2020 09:24
Рубрика: Власть

Россия задала Брюсселю девять вопросов по ситуации с блогером

Текст: Марина Алешина
Постпредство РФ при ЕС указало на несоответствия в версии Запада по поводу инцидента с блогером Алексеем Навальным. Документ с конкретными вопросами, опубликованный на сайте дипмиссии, был направлен в Европарламент в преддверии дебатов, которые там пройдут.

Дипломаты отмечают, что врачи в Омске сделали все для того, чтобы спасти жизнь Навальному, который затем был отпущен в Германию для дальнейшего лечения. В эту картину никак не укладывается гипотетическое отравление его нервно-паралитическим веществом, запрещенным Конвенцией 1993 года, которое, по утверждением западных политиков, якобы должно было быть применено в городе с полумиллионным населением.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Вызывают вопросы и действия немецкой стороны, которая сначала тянула с ответом на официальный запрос Генпрокуратуры РФ о предоставлении правовой помощи, а затем и вовсе отказалась раскрыть результаты токсикологического анализа, засекретив дело. При этом не только чиновники, но и врачи клиники "Шарите", а также представители Федеральной медицинской палаты ФРГ уходят от диалога с российскими коллегами, предложившими создать совместную рабочую группу. К слову, более 60 анализов, которые были проведены в Омске, не выявили признаков отправления пациента. При этом ни один врач "Шарите", ни другие токсикологи - будь то гражданские или военные - не дали своего квалифицированного заключения.

"Почему господина Навального по прибытии в Берлин сопровождали в больницу "Шарите" сотрудники полиции и спецслужб? Почему были приняты чрезвычайные меры безопасности, а сама больница превращена в объект повышенной безопасности задолго до "обнаружения "Новичка"? Значит ли это, что Берлин знал нечто такое, о чем не знали ни Москва, ни Омск?" - задаются вопросом в постпредстве.

Дипломаты также просят прояснить ситуацию по поводу некой "бутылки с водой", на которой якобы были выявлены следы яда, - откуда она взялась, когда именно ею пользовался Навальный (камеры видеонаблюдения в аэропорту Томска этого не подтверждают).

Наконец, в постпредстве обращают внимание на то, что в США выдано более 150 патентов на боевое применение нервно-паралитического агента группы "Новичок".

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