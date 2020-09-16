Российский космический буксир на атомной тяге полетит к спутнику Юпитера

По его словам, это будет не просто тестовый старт с "черным ящиком", а сразу полноценная научная программа. В частности, на первом этапе миссии в 2030 году буксир состыкуется в космосе с модулем полезной нагрузки и отправится к Луне, где проведет ее зондирование и оставит на ее орбите научно-исследовательский спутник. На втором этапе связка космического буксира и модуля полезной нагрузки полетит к Венере, причем на пути к планете возможно проведение испытаний по дозаправке буксира топливом (газом ксенон). У самой Венеры от модуля полезной нагрузки также отделится исследовательский спутник, а сам буксир с оставшейся научной аппаратурой совершит гравитационный маневр и перейдет к осуществлению третьего этапа миссии по перелету к конечной точке - спутнику Юпитера и его исследованию.

По конструкции космический буксир будет представлять собой транспортно- энергетический модуль с открытой архитектурой. Его главные особенности - способность автономно вырабатывать энергию за счет ядерного реактора мегаваттного класса в течение длительного времени и возможность перевозить различные полезные нагрузки.

Кстати, что касается Венеры: как сообщил ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, Россия планирует свою собственную миссию на Венеру. Проекты миссий по исследованию Венеры включены в проект единой госпрограммы космической деятельности России на период 2021-2030 годов, которая может быть утверждена до конца текущего года.