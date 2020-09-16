"Ротору" засчитано техническое поражение за несостоявшийся матч

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС назначил футбольному клубу "Ротор" техническое поражение со счетом 0:3. Команда из Волгограда также оштрафована на 100 тысяч рублей.

Решение, как сообщает Sport.24, принято в связи с отменой 13 сентября матча волгоградской команды с ФК "Краснодар".

Напомним, что 12 сентября у семи игроков основного состава ФК "Ротор" было выявлено семь положительных тестов на коронавирус. Результаты исследования оказались положительными у Александра Довбни, Ильи Жигулева, Александра Саплинова, Азата Байрыева, Беки Микелтадзе, Камиля Муллина и Ники Кипиани. Заболевшие спортсмены были изолированы от команды, но повторные анализы показали, что еще три сотрудника ФК "Ротор" инфицированы коронавирусом. В результате матч был отменен.

О том состоится ли матч "Ростов" - "Ротор" пока не сообщается. Игра должна пройти 19 сентября на стадионе "Ростов-Арена".