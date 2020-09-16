Сайт ФНС поможет разобраться с налоговыми уведомлениями

Разобраться с налоговыми уведомлениями, которые разошлет Федеральная налоговая служба гражданам России этой осенью, можно будет с помощью специальной страницы на сайте ведомства, сообщает пресс-служба ФНС.

"На промостранице представлены разъяснения по типовым вопросам - жизненным ситуациям: что такое налоговое уведомление, как его получить и исполнить, что делать, если оно не пришло, каковы основные изменения в налогообложении имущества физлиц по сравнению с прошлым годом, где можно узнать о налоговых ставках и льготах, указанных в уведомлении, и как ими воспользоваться, - объяснили в пресс-службе ФНС. - Тут также размещены материалы по вопросам налогообложения недвижимости: о применении налогового вычета по земельному налогу, о налоговых льготах для многодетных семей, о налоговых калькуляторах для самостоятельного расчета налога и т. д.".

Налоговая служба напоминает, что оплатить указанные в уведомлениях налоги надо не позднее 1 декабря.

Всего в этом году инспекции подготовили 69,4 млн налоговых уведомлений: 72,5% из них передаются по почте заказными письмами, а 27,5% будет размещено в личных кабинетах налогоплательщиков на сайте ФНС России. Их получат все граждане России, владевшие в 2019 году земельными участками, объектами капитального строительства (домами) и транспортными средствами.

Если уведомление не было получено или где-то затерялось, его экземпляр всегда можно получить в любой налоговой инспекции, работающий с гражданами, и в отделениях МФЦ, где такую услугу оказывают.