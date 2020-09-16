Стало известно, когда замкнется Большое кольцо московского метро

Полностью закончить строительство Большой кольцевой линии столичного метро планируется в конце 2022 года, сообщает портал mos.ru.

На новом кольце будет 31 станция. Линия соединит существующие и перспективные радиальные ветки подземки. За счет этого должны разгрузиться станции в центре города.

С открытием БКЛ пассажиры смогут пересесть на 20 станций 11 радиальных линий метро, три станции Московского центрального кольца, 13 станций Московских центральных диаметров и 11 платформ железной дороги. Сейчас Большое кольцо готово на 60%.