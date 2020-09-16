В Беларусь c рабочим визитом прибыла делегация во главе с Сергеем Шойгу

Кстати, накануне, как уже сообщал "СОЮЗ", для совместного участия в тактических учениях "Славянское братство-2020" на полигон Брестский прибыли подразделения 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии России.

В предстоящих совместных маневрах, в которых принимают участие военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций Беларуси, "будут задействованы до 1500 военнослужащих, свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники", - пояснили в Минобороны Беларуси.

Военнослужащим Союзного государства предстоит отработать вопросы организации и ведения специальных действий при выполнении контртеррористических операций. Особенностью учения, по оценке военных экспертов, станет выполнение учебно-боевых задач в ночных условиях, в том числе совершение маршей, практическое десантирование, форсирование водных преград и этап боевой стрельбы.

После завершения маневров российские военнослужащие вернутся на родину.