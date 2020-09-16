Власть
16.09.2020 11:55
Текст: Юрий Сизов

В Беларусь c рабочим визитом прибыла делегация во главе с Сергеем Шойгу

Военная делегация во главе с министром обороны Российской Федерации, генералом армии Сергеем Шойгу прибыла 16 сентября в Беларусь, информирует военное ведомство РБ. Во время встречи в Минске запланировано обсуждение вопросов двустороннего военного сотрудничества.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Илья Питалев/ РИА Новости

Кстати, накануне, как уже сообщал "СОЮЗ", для совместного участия в тактических учениях "Славянское братство-2020" на полигон Брестский прибыли подразделения 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии России.

Фото: YouTube
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В предстоящих совместных маневрах, в которых принимают участие военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций Беларуси, "будут задействованы до 1500 военнослужащих, свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники", - пояснили в Минобороны Беларуси.

Военнослужащим Союзного государства предстоит отработать вопросы организации и ведения специальных действий при выполнении контртеррористических операций. Особенностью учения, по оценке военных экспертов, станет выполнение учебно-боевых задач в ночных условиях, в том числе совершение маршей, практическое десантирование, форсирование водных преград и этап боевой стрельбы.

После завершения маневров российские военнослужащие вернутся на родину.

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