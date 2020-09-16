В ФРГ 29 полицейских отстранили от должности за нацистские снимки в Сети

Двадцать девять немецких полицейских были отстранены от должности за то, что поделились в соцсетях фотографиями Адольфа Гитлера и изображениями беженцев в газовых камерах на своих телефонах. Офицеры также использовали крайне правые чаты, где отправляли сообщения со свастикой и другими нацистскими символами, заявили официальные лица немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия (NRW).

По информации ВВС, более 200 силовиков участвовали в рейдах в 34 полицейских участках и частных домах, связанных с одиннадцатью основными подозреваемыми. Сообщается, что офицеры поделились более чем 100 неонацистскими изображениями в группах WhatsApp. Некоторым из подозреваемых предъявлены обвинения в распространении нацистской пропаганды и разжигании ненависти. Других обвиняют в том, что они знали об этом, но не сообщили информацию начальству о аморальных действиях своих коллег. Электронные письма были подписаны "NSU 2.0", что означает неонацистскую банду "Национал-социалистическое подполье" (группировка запрещена в РФ - Ред.), совершившую десять убийств на расистской почве в период с 2000 по 2007 годы.

Эти сообщения "крайне тревожны", отметил официальный представитель министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера, добавив, что скандал также является "пощечиной" всем полицейским, верным основным демократическим принципам. Земельный министр внутренних дел NRW Герберт Ройль назвал происшедшее "вопиющим позором для полиции", сообщает Tagesschau. "Это худший и самый отвратительный вид травли на почве ненависти", - сказал Ройл, предположив, что расследование обнаружит больше чатов с оскорбительным содержанием. "Я потрясен, и мне стыдно. Трудно подобрать слова", - сказал Франк Рихтер, начальник полиции города Эссен, где работало большинство подозреваемых. По версии следствия, половина подозреваемых активно выкладывала фотографии, другая половина их читала. По словам Ройла, в число участников входили лица с миграционным прошлым.

Скандал последовал за несколькими другими случаями проявления взглядов крайне правого экстремистского толка среди представителей немецких силовых структур и спецслужб. Руководство немецкой полиции и службы безопасности Германии столкнулось с обвинениями в том, что они недостаточно делают для искоренения экстремистов в своих рядах.

В июле прокуратура сообщила об аресте бывшего полицейского и его жены, которые подозреваются в отправке угроз известным фигурам иммигрантского происхождения, в том числе нескольким этническим турецким законодателям. В результате скандала начальник полиции земли Гессен Удо Мюнх ушел в отставку после того, как выяснилось, что полицейские компьютеры использовались для выяснения деталей жизни левого политика, который позже получил одно из электронных писем с угрозами.

В июне министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отдала приказ о частичном роспуске элитного отряда коммандос KSK на фоне растущей критики о присутствии правых экстремистов в его рядах. В январе руководство немецкой военной разведки сообщило, что в прошлом году в бундесвере было выявлено почти 600 подозреваемых в крайне правом экстремизме.