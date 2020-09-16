Работать водителями в России смогут граждане всех стран Евразийского экономического союза со своими национальными водительскими удостоверениями, которые они получили у себя на родине. Это положение предлагается закрепить в законе о безопасности дорожного движения. Соответствующие поправки разработало МВД и разместило их для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов. Однако эксперты сомневаются, что такая поправка повысит безопасность на дорогах.

Итак, напомним, сначала у нас планировалось запретить работать иностранным гражданам с национальными правами в качестве водителей. Они должны были либо обменять свое национальное водительское удостоверение на российское, если оно соответствует конвенции о дорожном движении, либо пройти обучение и сдать экзамен на российские права. Причин для введения такого запрета было достаточно: постоянный рост аварийности по вине иностранных водителей. При этом - невозможность проверить, действительно ли такой водитель официально получал права у себя на родине.

Но этим ограничением возмутились в странах ЕАЭС.

Тогда в закон была внесена поправка, которая вступила в силу 1 июня 2017 года. Она запрещала работать водителями всем иностранцам с нацправами, кроме граждан Киргизской Республики, а также граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального.

Таким образом, только граждане одной страны из всех государств - членов ЕАЭС не могут работать водителями в России с национальными удостоверениями. Это граждане Армении. Армения не собирается устанавливать у себя в качестве официального русский язык, но в ограничениях на право работы водителем для своих граждан усмотрела дискриминацию. Теперь МВД предлагает сделать это исключение правилом для всех стран ЕАЭС.

Сейчас в Москве можно за 19 тысяч рублей купить киргизские права с доставкой на дом

Но проблема с проверкой прав граждан этих стран никуда не ушла. Как рассказал корреспонденту "РГ" руководитель Центра компетенций международного евразийского форума такси Станислав Швагерус, только в Москве в такси более 40 процентов водителей - мигранты. Теперь к ним могут примкнуть и водители из Армении. На сайте ГИБДД можно проверить водительское удостоверение любого гражданина России: кем и когда оно было выдано, и выдавалось ли вообще, нет ли ограничений и не лишен ли водитель прав. Но получить такую информацию об иностранном водителе почти невозможно. Нужен запрос через МИД.

По словам эксперта, когда в Киргизской Республике занялись реформой подготовки водителей и выдачи им прав, выяснилось, что с 2012 по 2019 год права фактически выдавала частная компания. Сейчас в Москве можно за 19 тысяч рублей купить киргизские права с доставкой на дом. И с ними можно работать водителем.

Перевозка грузов и пассажиров требует соответствующей подготовки. А как убедиться в том, что водитель прошел обучение, если доступа к базам стран ЕАЭС по выданным правам нет? Ни Россия, ни страны ЕАЭС технологически не готовы к тому, чтобы допускать иностранных граждан к работе за рулем.

Как считает Станислав Швагерус, чтобы реализовать решение Евразийской экономической комиссии необходимо, чтобы все страны-участники на межгосударственном уровне синхронизировали свои базы данных по водительским удостоверениям. Чтобы права можно было проверить буквально онлайн. Чтобы человек, лишенный прав за употребление наркотиков в своей стране, не работал бы с этим, не сданным, документом водителем в России.

Эксперт также напомнил, что в России готовится введение цифрового профиля водителя. Но в странах ЕАЭС - о нем только думают. Это напоминает историю с электронным ПТС, введение которого ЕЭК все время переносит из-за неготовности к его использованию всех стран, кроме России.

Никто не говорит, что надо запретить работу мигрантам. Надо просто сделать доступной возможность проверки прав. Хотя запрет на работу водителем с иностранными правами - стандартная европейская практика.