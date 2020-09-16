В Словении деревянную статую Меланьи Трамп заменили бронзовой

В Словении открыли новую статую первой леди США Меланьи Трамп. Вместо сожженной неизвестными в июле деревянной фигуры теперь стоит бронзовая.

Новый памятник создан американским скульптором Брэдом Дауни. Его установили неподалеку от города Севница, родины супруги Дональда Трампа. По сути бронзовая первая леди - это практически копия той деревянной, которую соорудил местный мастер Алеш Жупевц. Он кстати, присутствовал на открытии скульптуры и даже, забравшись на "постамент" - высокий, более двух метров, широкий пень, - сфотографировался рядом с бронзовой соотечественницей. И не преминул похвалить своего американского коллегу за то, что тот идеально скопировал его работу. От прежней новоявленная Меланья отличается лишь тем, что на деревянной было голубое платье, а ныне она одноцветная.

Сам Дауни в интервью французскому информационному агентству AFP назвал свое творение "карикатурой". Мол, это своего рода критика в адрес ограничительной миграционной политики хозяина вашингтонского Белого дома. Как отмечает немецкая газета Welt, скульптор намекает на то, что Меланья иммигрантка. В свое время она приехала в Нью-Йорк, где работала моделью и познакомилась со своим будущим мужем.

Примечательно, что на церемонии открытия статуи одна из пекарен Севницы угощала гостей "пирогом Меланьи". Здесь же можно было полакомиться и другими посвященными леди Трамп продуктами, в том числе "медом Меланьи".