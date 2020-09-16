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16.09.2020 19:12
Рубрика: Авто

В США будут продавать мотоциклы "Урал" для пикников

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Ирбитский мотозавод Фото: Ирбитский мотозавод
Фото: Ирбитский мотозавод

Ирбитский мотозавод, производитель мотоциклов Ural, предложил специальную серию самой популярной модели - "Урала" с коляской - под названием Weekender.

Фото: Максим Буров / www.behance.net
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Если суровый Ural Gear Up, окрашиваемый в армейскую палитру, адресован отважным искателям приключений, то Weekender - отличный вариант для выезда в ясный день небольшой компанией на пикник. Такой мотоцикл с коляской окрашен в стиле ретро в бело-красные, бело-желтые или бело-зеленые сочетания цветов. Чтобы не столкнуться с дилеммой ехать втроем, но почти без снаряжения, или прихватить мангал, топор, палатку и маринад, но оправляться вдвоем, мотоцикл можно дооснастить экспедиционным багажником с сеткой, крепящимся позади, в который войдет все необходимое для приятного отдыха на природе. Или можно поехать вдвоем и прихватить на специальном крепеже пару горных велосипедов.

Фото: Ирбитский мотозавод

Ural Weekender имеет привод на одно колесо (без карданного привода коляски), дополнительную фару, смонтированную на трубчатом хромированном бампере коляски, ветрозащитные стекло и виниловую попону, а также запасное колесо. Кронштейны крыльев, дуги безопасности, пружины стоек подвески покрыты хромом вместо воронения, как на Ural Gear Up, ступицы колес оставлены без покрытия в натуральном цвете металла.

Фото: База "Роспатента".
Рассекречен мотоцикл Aurus

Двигатель - стандартный четырехтактный оппозитник 745 кубических см (41 л.с., 57 Нм), коробка передач с четырьмя передними и одной задней передачами.

Ural Weekender будет предложен только на североамериканском рынке по цене от 21 079 долларов (1,57 миллиона рублей).

Фото: Ирбитский мотозавод
#мотоциклы