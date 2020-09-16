В Турции представили первый летающий автомобиль

Geleceğin yarışlarına hazır olmak için milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz #CEZERİ Uçan Araba ilk uçuşunu tamamladı. 👍#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🚙🌍🇹🇷 pic.twitter.com/nn9IVaXloV — BAYKAR (@Baykar_Savunma) September 15, 2020

Как уточняется на сайте компании, в ходе первых летных испытаний, которые начались 11 сентября, летающий автомобиль поднялся на 10 метров. Тестирование проводилось как со страховочными тросами, так и без них, в том числе ночью.

"Летающая машина Cezeri, которую мы начали разрабатывать около полутора лет назад, превратилась в реальность, совершив первый полет. В ближайшее время мы сделаем более совершенные прототипы и будем выполнять пилотируемые полеты. Однако, по оценкам, летающему автомобилю потребуется 10-15 лет, чтобы приземлиться на дороге. С этой точки зрения мы готовимся к гонкам завтрашнего дня, а не сегодняшнего", - прокомментировал результаты испытаний технический директор Baykar Сельчук Байрактар.

Полностью электрический летающий автомобиль питается от аккумуляторных батарей с восемью электродвигателями и пропеллерами. По задумке разработчиков, в будущем он сможет достигать скорости в 100 км/ч, подниматься на 2000 метров и преодолевать расстояния 70-80 км, оставаясь в воздухе в течение часа.