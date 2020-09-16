Трубач Вадим Эйленкриг сыграет композиции из нового альбома, Российский национальный оркестр исполнит "Кармен-сюиту" Бизе-Щедрина, знаменитый тенор Дмитрий Корчак сменит амплуа, а оркестр "Русская филармония" и приглашенные солисты представят лучшее из репертуара Лучано Паваротти и Муслима Магомаева.

Кто играет: Вадим Эйленкриг и группа Eilenkrig Crew.

Что играет: Джаз, фьюжн.

Почему идти: Самый популярный трубач страны, ведущий телеканала "Культура", заядлый бодибилдер и признанный секс-символ российского джаза Вадим Эйленкриг представит в Зале им. Чайковского свой альбом Newborn. "Новорожденный" релиз знаменует очередной этап в карьере "русского Криса Ботти": в альбом вошли его собственные композиции - столь же незаурядные и яркие, как сам трубач.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 20 сентября; 500 - 1 700 руб.

Фото: РНО

Кто играет: Российский национальный оркестр (дирижер Михаил Плетнев).

Что играет: Ж. Бизе - Р. Шедрин - "Кармен-сюита" П. Чайковский - Сюита № 3 для оркестра соль мажор.

Почему идти: Щедринская транскрипция фрагментов "Кармен" пронизана страстью оперы Бизе, напоена пряными гармониями андалузского фольклора и при этом не теряет русской самобытности - почерк автора опознается безошибочно.Российский национальный оркестр во главе с маэстро Плетневым усугубляет все три составляющие "Кармен-сюиты". Тот редкий случай, когда "классический" концерт можно смело рекомендовать людям, знающим, в крайнем случае, лишь первые несколько тактов знаменитой Хабанеры - "У любви, как у пташки крылья…"

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 21 сентября; 800 - 5 000 руб.

Фото: tMotion

Кто играет: Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" (дирижер Сергей Тарарин), солист Николай Рябуха.

Что играет: Концерт-посвящение Муслиму Магомаеву.

Почему идти: "Любая песня в его исполнении - это всегда ожидаемое чудо", - писал о Муслиме Магомаеве поэт Роберт Рождественский, на стихи которого Магомаев исполнил немало хитов. Лучшие из них прозвучат на концерте, посвященном памяти великого певца - так же как оперные арии, неаполитанские песни и сочинения советских композиторов. Бархатный бас-баритон Николай Рябуха и оркестр "Русская филармония" отдадут дань памяти кумиру миллионов, любовь к которому не иссякает в нашей стране уже полвека.

Где, когда, сколько: Московский международный Дом музыки; 21 сентября; 1 000 - 3 500 руб.

Фото: РНО

Кто играет: Российский национальный оркестр (дирижер Дмитрий Корчак), Московский областной хор имени А. Д. Кожевникова, солисты Мария Мотолыгина, Алексей Курсанов, Алексей Кулагин.

Что играет: В. А. Моцарт - Te Deum laudamus, Л. ван Бетховен - Симфония № 7 Ф. Шуберт - Месса № 2.

Почему идти: Всемирно известный тенор Дмитрий Корчак встанет за дирижерский пульт Российского национального оркестра в рамках XII Большого фестиваля РНО. Вряд ли удастся удивить искушенную публику Седьмой симфонией Бетховена с ее хрестоматийным Allegretto, а вот нечасто исполняемая шубертовская Месса №2 обещает интересные открытия. Солировать в ней будут участники Молодежной программы Большого театра - обладательница третьей премии Конкурса имени П.И. Чайковского сопрано Мария Мотолыгина, номинант на премию "Золотая маска" тенор Давид Посулихин и бас Алексей Кулагин.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 16 сентября; 600 - 2 500 руб.

Фото: tMotion

Кто играет: Арт-проект "ТенорА XXI века" и Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" (дирижер Сергей Тарарин).

Что играет: Концерт-посвящение Лучано Паваротти.

Почему идти: Имя Лучано Паваротти известно далеко за пределами оперных залов. Лучший тенор ХХ века остался в прошлом, однако участники арт-проекта "ТенорА XXI века" - солисты московских и европейских театров вместе с Симфоническим оркестром "Русская филармония" успешно воскрешают лучшие арии, когда-либо спетые Паваротти - от застольной песни из "Травиаты" до "Посвящение Карузо". Причем делают это так, что сентиментальная слеза прошибает даже самых невозмутимых зрителей.

Где, когда, сколько: Московский международный Дом музыки; 22 сентября; 1 000 - 3 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Бенжамен Алар.

Что играет: И.С. Бах - Шесть трио-сонат для органа соло.

Почему идти: Цикл "Музыка соборов" в Зале Чайковского откроет органист парижской церкви Св. Людовика Бенжамен Алар, заметный представитель новой плеяды европейских органистов. Программа концерта включает шесть трио-сонат для органа, написанных Бахом для своего старшего сына Вильгельма Фридеманна. Созданные почти три века назад, они требуют от исполнителя не просто виртуозной техники, но и глубокого осмысления позднего периода творчества лейпцигского кантора. Бенжамен Алар, записавший этот шедевр на академическом лейбле Alpha, обладает тем и другим в полной мере.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 18 сентября; 600 - 1 200 руб.