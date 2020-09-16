Видео: мопед без водителя влетел на АЗС и сбил заправщика

Новую интерпретацию песни Высоцкого о взбрыкнувшем скакуне-иноходце предложил пользователям Сети молодой скутерист из Юго-Восточной Азии. Его железный конь тоже решил скакать самостоятельно, сбросил своего седока, а дальше завертелось такое... Впрочем, лучше сами смотрите на видео.

Судя по всему, скутерист решил заехать на закрытую для проезда сторону заправки, проскочив между мини-клумбами. Но, лавируя, умудрился потерять контроль над техникой. Его мопед скакнул сначала на бордюр, съехал с него, а потом потащил своего хозяина на припаркованный BMW.

При ударе о машину юноша вылетел из седла, а воспрявший духом скутер на всех парах помчался к заправочным колонкам, где наехал на спокойно выполнявшего свою работу заправщика. Удар был настолько силен и внезапен, что несчастный не смог подняться сам и, скорее всего, ему понадобится помощь врачей.