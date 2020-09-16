ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в ответ на запуск 15 ракет

Израильские военные нанесли авиаудары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Это было сделано в ответ на запуск ракет в сторону еврейского государства.

"С прошлой ночи террористы из Газы запустили 15 ракет по территории Израиля", - цитирует РИА Новости сообщение Армии обороны Израиля в Twitter. ВВС поразили объекты ХАМАС, в том числе фабрику по производству оружия и взрывчатых веществ и военную базу.

Во вторник палестинские радикалы выпустили две ракеты по Израилю во время проходившей в Вашингтоне церемонии подписания соглашений о примирении между еврейским государством, ОАЭ и Бахрейном. Одна ракета была перехвачена.