Анна Нетребко попала в больницу с коронавирусной пневмонией

Народная артистка России, оперная певица Анна Нетребко сообщила в своем Instagram, что уже несколько дней находится в больнице из-за обнаруженного у нее коронавируса.

"Уже пять дней я нахожусь в больнице с ковидной пневмонией и скоро пойду на поправку. Я изолировалась сразу, как почувствовала, что заболеваю, хотя тесты были негативные", - написала она.

Анна Нетребко добавила, что вовремя обратилась к врачам, которые оказывают ей всю необходимую помощь.

Напомним, что ранее коронавирус был обнаружен у оперного певца Ильдара Абдразакова. Из-за этого Большому театру пришлось отменить показ оперы "Дон Карлос", где партнерами Абдразакова были Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Агунда Кулаева и Эльчин Азизов. Все, кто контактировал с заболевшими, сейчас находятся в самоизоляции.