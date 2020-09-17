Boeing обвинили в крушении самолетов 737 MAX. Как сложится судьба авиалайнеров

Корпорация Boeing скрывала от властей США и своих пилотов информацию о проблемах самолета 737 MAX, сделала неверные заключения относительно ряда использованных при создании самолета систем, а разработка лайнера велась ускоренными темпами, чтобы не отстать от основного конкурента Airbus. К таким выводам пришли авторы доклада Комитета по транспорту и инфраструктуре Конгресса США, занимавшиеся расследованием проблем 737 MAX после двух случаев крушения этого авиалайнера. Текст доклада опубликован на сайте комитета.

Американские законодатели, кроме того, полагают, что за разработкой и сдачей в эксплуатацию самолета осуществлялся ненадлежащий контроль, поскольку в соответствующих процедурах вместе с представителями Федерального авиационного управления участвовали сотрудники Boeing. Напомним: полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах, после того как разбились два таких авиалайнера. В марте 2019 года Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт, все люди погибли. В октябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air, жертвами крушения стали 189 человек.

Комментирует генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полётов" Сергей Мельниченко:

- Судьба самолета Boeing 737 MAX до сих пор была печальной - после того как сначала большинство государств мира, а затем и США приостановили полеты на нем, а также закрыли свое воздушное пространство для данного типа. Причиной, как мы помним, стали две катастрофы вскоре после взлета, в которых погибли все находившиеся на этих самолетах 346 человек.

Boeing создал отличный самолет, который должен был стать самым продаваемым в истории гражданской авиации, но что-то пошло не так. Теперь уже известно, что это не "что-то", а вполне реальные умолчания о том, что самолёт был снабжён абсолютно новой системой, не имевшей аналогов на предыдущих моделях Boeing 737. Речь идет о MCAS - Системе улучшения характеристик управления самолётом. Однако для удешевления затрат на переобучение пилотов на новую модификацию разработчики и авиастроители о ней скромно умолчали. Лётная практика по ее освоению не нужна: достаточно нескольких часов на тренажере - именно так считали представители Боинга - и это намного снижало расходы потенциальных авиакомпаний-покупателей. Не получилось…

И вот теперь Boeing считает, что все проблемы с техникой, программным обеспечением и вопросами переподготовки пилотов решены. В фирме считают, что к концу года самолет начнет возвращаться к выполнению полетов. К летной проверке обновленных самолетов подключилось и Европейское агенство по безопасности полетов (EASA), которое является авиационным регулятором государств Евросоюза. Испытательные полеты Агентство начало из канадского Ванкувера, а тренажёрная подготовка пилотов проводится и проходит проверку в лондонском Гатвике.

По сообщению EASA, работа их специалистов ведется в тесном сотрудничестве с фирмой Boeing. В EASA изучили весь процесс внесения изменений в дизайн воздушного судна и считают, что изменений достаточно, чтобы перейти к этапу выполнения испытательных полетов, которые обязательны для того, чтобы европейский регулятор смог одобрить новый дизайн воздушного судна. Вроде бы, все идет гладко - или шло до вчерашнего дня.

Американский Конгресс обвинил фирму Boeing в "культуре сокрытия" и заявил, что американская система регулирования (читай - Федеральное агентство гражданской авиации - FAA) "фундаментально несовершенна" .

Расследование Конгресса показало, что катастрофы в 2018 и 2019 годах стали "ужасающей кульминацией" неудач Boeing и FAA. Отчет Конгресса, опубликованный 16 сентября, подчеркивает недостатки конструкции самолета и "слишком тесные отношения между компанией и регулирующим органом".

Известно, что инженеры и пилоты-испытатели Boeing выражали обеспокоенность по поводу системы управления полетом MCAS еще до катастроф в Индонезии и Эфиопии, но по данным Транспортного комитета Палаты представителей, проблемы так и не были устранены. Обе катастрофы произошли через несколько минут после взлета.

Расследователи отметили, что Boeing 737 MAX был признан соответствующим требованиям на основании существующих стандартов FAA, но на самом деле самолёт был "явно небезопасен".

Согласно отчету Конгресса, происшествиям способствовала "культура сокрытия" в Boeing: "В нескольких критических случаях Boeing утаивал важную информацию от FAA, своих клиентов и пилотов 737 MAX". Но и в FAA также были проблемы. В отчете, в частности, говорится: "Тот факт, что на соответствующем требованиям самолете менее чем за пять месяцев произошло два происшествия с человеческими жертвами, является явным доказательством того, что действующая нормативная система имеет фундаментальные недостатки и нуждается в исправлении".

В Boeing в ответ на отчет Конгресса заявили, что в самой компании внесены значительные изменения. "Как компания мы извлекли много трудных уроков из происшествий с рейсами 610 Lion Air и 302 авиакомпании Ethiopian Airlines, а также из ошибок, которые мы допустили. Мы внесли фундаментальные изменения в нашей компании и продолжаем искать способы улучшения", - такова позиция Boeing.

FAA заявило, что будет работать с комитетом Палаты представителей "над внедрением улучшений, указанных в его отчете". "Мы уже предпринимаем важные инициативы на основе того, что сами узнали из наших собственных внутренних расследований, а также независимых расследований происшествий с Lion Air и Ethiopian Airlines… Для возвращения самолета в эксплуатацию Управление продолжает следовать тщательному процессу, а не установленным срокам", - говорится в заявлении администрации FAA.

А ждать ли MAX на следующем российском МАКСе (согласитесь, это перспективная площадка для нового продвижения модели в восточно-европейском, азиатском и ближневосточном регионах на фоне возобновления полномасштабной деятельности гражданской авиации (будем надеяться)) - покажет время.