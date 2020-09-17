В США опубликован итоговый доклад о двух катастрофах Boeing 737 MAX

Корпорация Boeing знала о проблемах, возникших во время эксплуатации самолета Boeing 737 MAX, но скрывала информацию от клиентов. Кроме того, разработка лайнера велась ускоренными темпами, а контроль за вводом воздушного судна в эксплуатацию был не таким, каким должен быть. Во всех процедурах вместе с представителями Федерального авиационного управления США участвовали и сотрудники Boeing. Корпорация оказывала влияние на ФАУ.

В результате на рынок попал самолет, одна из систем которого работала некорректно, уводила самолет в крутое пике, а пилоты были не готовы к аварийной ситуации. К такому выводу пришла специальная комиссия американского Конгресса. Законодатели обвинили Boeing в сокрытии информации, а ФАУ - в ненадлежащем исполнении своих обязанностей.

Напомним, в октябре 2018 года в Индонезии и в марте 2019 года в Эфиопии разбились два самолета Boeing 737 MAX. Никто не выжил. Погибли 346 человек. После чего авиакомпании отказались от эксплуатации этого лайнера.