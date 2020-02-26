Boeing предстоит устранить еще одну проблему в лайнерах 737 MAX

Американская компания Boeing снова столкнулась с проблемой в ходе затянувшейся повторной процедуры сертификации самолета серии 737 MAX.

Федеральное авиационное управление США обнаружило еще один изъян, связанный с безопасностью авиаперевозок. Заменить надо металлические накладки, которые применяются для защиты проводки от ударов молний. Денег на это потребуется не очень много, но все упирается в сроки. Лайнеры 737 MAX простаивают с весны прошлого года. И в воздух они смогут подняться только после исправления указанного дефекта.

Напомним, проблемы у крупнейшей авиастроительной корпорации мира начались после двух авиакатастроф (в Эфиопии и Индонезии), в которых погибли 346 человек. Когда выяснилось, что причиной падения самолетов стала некорректная работа системы улучшения характеристик маневренности, авиакомпании начали массово отказываться от Boeing 737 MAX.