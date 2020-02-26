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26.02.2020 07:23
Рубрика: В мире

Boeing предстоит устранить еще одну проблему в лайнерах 737 MAX

Фото: EPA/ANDY RAIN Фото: EPA/ANDY RAIN
Фото: EPA/ANDY RAIN

Американская компания Boeing снова столкнулась с проблемой в ходе затянувшейся повторной процедуры сертификации самолета серии 737 MAX.

Фото: iStock
СМИ: В топливных баках Boeing 737 MAX обнаружены посторонние предметы

Федеральное авиационное управление США обнаружило еще один изъян, связанный с безопасностью авиаперевозок. Заменить надо металлические накладки, которые применяются для защиты проводки от ударов молний. Денег на это потребуется не очень много, но все упирается в сроки. Лайнеры 737 MAX простаивают с весны прошлого года. И в воздух они смогут подняться только после исправления указанного дефекта.

Напомним, проблемы у крупнейшей авиастроительной корпорации мира начались после двух авиакатастроф (в Эфиопии и Индонезии), в которых погибли 346 человек. Когда выяснилось, что причиной падения самолетов стала некорректная работа системы улучшения характеристик маневренности, авиакомпании начали массово отказываться от Boeing 737 MAX.

В мире США Компании Авиация Boeing Крушение Boeing в Эфиопии

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