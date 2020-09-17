"Динамо" начало искать нового тренера после вылета из Лиги Европы

В московском "Динамо" начали поиск главного тренера на замену Кириллу Новикову, информирует championat.com.

Увольнение Новикова ожидается в самое ближайшее время. При этом не исключено, что он выведет команду на матч восьмого тура чемпионата России с грозненским "Ахматом" 21 сентября. А вот кто его может сменить - не сообщается.

Напомним: сегодня "Динамо" сенсационно проиграло в гостях тбилисскому "Локомотиву" (1:2) во встрече второго отборочного раунда Лиги Европы и осталось без еврокубков. В последний раз "бело-голубые" участвовали в групповой стадии еврокубков пять лет назад.

Тем временем

Определился соперник "Ростова" по третьему отборочному раунду Лиги Европы. Им стал израильский клуб "Маккаби" (Хайфа), который сегодня обыграл "Кайрат" (Казахстан) со счетом 2:1. Ростовчане примут соперника 24 сентября.