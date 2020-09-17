ГАЗ модернизирует производство комплектующих для своих двигателей

Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил "Группе ГАЗ" кредит на льготных условиях - он будет направлен на модернизацию входящего в состав Группы Нижегородского литейного завода (НЛЗ). Сумма кредита составляет 500 млн рублей, он выдан со ставкой 1% в первые три года и 5% - в последующие. Общая сумма инвестпроекта составляет 2,9 млрд рублей, то есть большая часть - собственные средства "Группы ГАЗ". ФРП контролируется Минпромторгом России.

В рамках проекта планируется, что во второй половине 2021 года НЛЗ запустит производство блоков и головок блоков цилиндров для двигателей ЯМЗ и УМЗ Evotech. Оно будет вестись по самой современной технологии, с соблюдением высоких стандартов качества. Также с модернизацией НЛЗ сможет выступать поставщиком литых деталей для двигателей иностранных компаний, которые работают в России. И ЯМЗ, и УМЗ входят в состав "Группы ГАЗ".

Нижегородский литейный завод традиционно специализируется на отливках из чугуна. Серийные дизели ЯМЗ имеют чугунный блок, но серийные бензиновые УМЗ Evotech - легкосплавный алюминиевый. Однако еще в 2018 году ГАЗ представил перспективный 3,0-литровый бензиновый Evotech с чугунным блоком - именно для него будет делать блоки НЛЗ.

Заметим, что "Группа ГАЗ" регулярно получает от Фонда развития промышленности льготные займы. Недавно, например, ей выделили около 1 млрд рублей под 1% годовых - их направили на запуск в производство грузовика Валдай Next.