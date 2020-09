Какой будет новая PlayStation: самое важное с презентации консоли

Компания Sony провела онлайн-презентацию, которая была посвящена PlayStation 5. На показе раскрыли больше деталей о самой консоли, включая цену и дату старта продаж, а также рассказали про игры, которые будут доступны обладателям новой приставки.

Устройство обладает восьмиядерным процессором, который построен на архитектуре AMD Zen 2, ее мощность составляет 10,28 терафлопс, объем оперативной памяти 16 Гб, а встроенный SSD получил объем 825 Гб. Кроме самого устройства, стандартная комплектация PS5 будет включать еще и новый геймпад DualSense. В Sony обещают, что приставка сможет работать и контроллером от предыдущего поколения.

Главным отличием нового геймпада от старого являются адаптивные курки, использующиеся в гоночных играх или для стрельбы. В DualSense эти курки могут менять уровень сопротивления. На презентации такую технологию сравнили со стрельбой из лука - чем глубже надавливается кнопка, тем тяжелее она идет. Аналогичный прием используют и производители компьютерных рулей - там педаль тормоза по мере нажатия на нее становится все более упругой. Также геймпад получил увеличенный объем аккумулятора по сравнению с предшественником - 1560 мАч против 1000 мАч. Релиз новой консоли состоится в ноябре - 12 числа она поступит в продажу в США, Канаде, Мексике, Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Корее, а в остальном мире, включая Россию, ее начнут продавать 19 ноября. Цена составит 499 долларов или 46 999 рублей за версию с дисководом и 37 999 рублей за "цифровую" версию без дисковода.

Еще в Sony объявили, что PS5 будет поддерживать 99% игр с консоли предыдущего поколения. Для тех, кто купил консоль впервые, японцы создали PS Plus Collection - набор игр, которые будут доступны по подписке PS Plus. Например, пользователям станут доступны God of War, Detroit Become a Bloodborne и многие другие проекты, известные по PlayStation 4.

На презентации были показаны и игры, которые выйдут на PlayStation 5. Среди них особенно выделяются новая игра по вселенной "Гарри Поттера", Final Fantasy XVI, Spider Man: Miles Morales, Black Ops Cold War (новая Call of Duty). Любители ностальгии получат возможность поиграть в ремейк Demon's Souls - ее издатель, компания From Software выпустит обновленную версию игры 2009 года, которая получила обновленную графику и поддержку современных технологий, включая трассировку лучей.

Однако эксперт не верит в успех новой консоли: "Компания допустила серьезные ошибки во время презентации", - говорит игровой журналист Денис Русаков. - Например, сначала было объявлено, что обновленная Demon's Souls выйдет и на ПК, но потом геймерам говорят, что это будет консольный эксклюзив. Кроме того, цена на новинки "кусается" - одна игра может стоить 80 евро - таким образом, в России это 7 тысяч рублей, что очень дорого".

В России PS5 запустится на 9 дней позже Xbox, что тоже минус. "Младшая версия PS5 будет стоить на 11 тысяч дороже младшей версии Xbox, поэтому, несмотря на разницу в производительности, для людей, которые до сих пор не перешли на 4к телевизоры или мониторы, консоль от Microsoft будет в разы предпочтительнее", - полагает Русаков.

По его мнению, еще одним преимуществом американской корпорации над японцами станет сервис Xbox Game Pass. "У Microsoft есть сервис, который позволяет играть в самые новые игры, не покупая их. Ничего такого у Sony не наблюдается", - считает эксперт.