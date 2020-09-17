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17.09.2020 11:55
Рубрика: Digital

Какой будет новая PlayStation: самое важное с презентации консоли

Текст: Иван Черноусов
Компания Sony провела онлайн-презентацию, которая была посвящена PlayStation 5. На показе раскрыли больше деталей о самой консоли, включая цену и дату старта продаж, а также рассказали про игры, которые будут доступны обладателям новой приставки.
Фото: PlayStation/ youtube.com Фото: PlayStation/ youtube.com
Фото: PlayStation/ youtube.com

Устройство обладает восьмиядерным процессором, который построен на архитектуре AMD Zen 2, ее мощность составляет 10,28 терафлопс, объем оперативной памяти 16 Гб, а встроенный SSD получил объем 825 Гб. Кроме самого устройства, стандартная комплектация PS5 будет включать еще и новый геймпад DualSense. В Sony обещают, что приставка сможет работать и контроллером от предыдущего поколения.

Фото: PlayStation Россия/Twitter
Sony назвала цену PlayStation 5 для России

Главным отличием нового геймпада от старого являются адаптивные курки, использующиеся в гоночных играх или для стрельбы. В DualSense эти курки могут менять уровень сопротивления. На презентации такую технологию сравнили со стрельбой из лука - чем глубже надавливается кнопка, тем тяжелее она идет. Аналогичный прием используют и производители компьютерных рулей - там педаль тормоза по мере нажатия на нее становится все более упругой. Также геймпад получил увеличенный объем аккумулятора по сравнению с предшественником - 1560 мАч против 1000 мАч. Релиз новой консоли состоится в ноябре - 12 числа она поступит в продажу в США, Канаде, Мексике, Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Корее, а в остальном мире, включая Россию, ее начнут продавать 19 ноября. Цена составит 499 долларов или 46 999 рублей за версию с дисководом и 37 999 рублей за "цифровую" версию без дисковода.

Еще в Sony объявили, что PS5 будет поддерживать 99% игр с консоли предыдущего поколения. Для тех, кто купил консоль впервые, японцы создали PS Plus Collection - набор игр, которые будут доступны по подписке PS Plus. Например, пользователям станут доступны God of War, Detroit Become a Bloodborne и многие другие проекты, известные по PlayStation 4.

На презентации были показаны и игры, которые выйдут на PlayStation 5. Среди них особенно выделяются новая игра по вселенной "Гарри Поттера", Final Fantasy XVI, Spider Man: Miles Morales, Black Ops Cold War (новая Call of Duty). Любители ностальгии получат возможность поиграть в ремейк Demon's Souls - ее издатель, компания From Software выпустит обновленную версию игры 2009 года, которая получила обновленную графику и поддержку современных технологий, включая трассировку лучей.

Фото: Скриншот YouTube
Представлена Hogwarts Legacy - новая игра по вселенной "Гарри Поттера"

Однако эксперт не верит в успех новой консоли: "Компания допустила серьезные ошибки во время презентации", - говорит игровой журналист Денис Русаков. - Например, сначала было объявлено, что обновленная Demon's Souls выйдет и на ПК, но потом геймерам говорят, что это будет консольный эксклюзив. Кроме того, цена на новинки "кусается" - одна игра может стоить 80 евро - таким образом, в России это 7 тысяч рублей, что очень дорого".

В России PS5 запустится на 9 дней позже Xbox, что тоже минус. "Младшая версия PS5 будет стоить на 11 тысяч дороже младшей версии Xbox, поэтому, несмотря на разницу в производительности, для людей, которые до сих пор не перешли на 4к телевизоры или мониторы, консоль от Microsoft будет в разы предпочтительнее", - полагает Русаков.

По его мнению, еще одним преимуществом американской корпорации над японцами станет сервис Xbox Game Pass. "У Microsoft есть сервис, который позволяет играть в самые новые игры, не покупая их. Ничего такого у Sony не наблюдается", - считает эксперт.

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