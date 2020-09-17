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17.09.2020 10:15
Рубрика: Российский автопром

Lada 4x4 за 1,2 миллиона рублей выставили на продажу. Все легально

Текст: Константин Руссов
Фото: www.auto.ru Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru

На Авто.ру появилось объявление о продаже модифицированного внедорожника Lada 4x4. За него просят 1,2 миллиона рублей, и это самая дорогая "Нива", которая есть на этом сайте объявлений по продаже автомобилей.

Фото: Пресс-служба Lada
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Стоковый двигатель 1,7 литра укомплектовали турбиной Garrett (0.5 бар), благодаря чему отдача двигателя выросла примерно до 130 л.с.

Внедорожник оснащён диодной оптикой, задними дисковыми тормозами, шноркелем, комплектом лифта подвески (+50 мм), силовым бампером, экспедиционным багажником, амортизаторами с регулировкой жёсткости, пневмоблокировкой заднего и переднего дифференциалов, усиленными элементами подвески, офф-роад резиной и лебёдкой.

По заявлению владельца, весь набор тюнинга вписан в ПТС и зарегистрирован в ГИБДД.

По бездорожью Lada 4x4 не гоняет, основная её задача - буксировать прицеп с катером. Пробег небольшой - 8900 км.

Цена нового Lada 4x4 в заводском исполнении в настоящее время составляет 572 900 рублей.

#Lada