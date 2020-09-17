Lada 4x4 за 1,2 миллиона рублей выставили на продажу. Все легально

На Авто.ру появилось объявление о продаже модифицированного внедорожника Lada 4x4. За него просят 1,2 миллиона рублей, и это самая дорогая "Нива", которая есть на этом сайте объявлений по продаже автомобилей.

Стоковый двигатель 1,7 литра укомплектовали турбиной Garrett (0.5 бар), благодаря чему отдача двигателя выросла примерно до 130 л.с.

Внедорожник оснащён диодной оптикой, задними дисковыми тормозами, шноркелем, комплектом лифта подвески (+50 мм), силовым бампером, экспедиционным багажником, амортизаторами с регулировкой жёсткости, пневмоблокировкой заднего и переднего дифференциалов, усиленными элементами подвески, офф-роад резиной и лебёдкой.

По заявлению владельца, весь набор тюнинга вписан в ПТС и зарегистрирован в ГИБДД.

По бездорожью Lada 4x4 не гоняет, основная её задача - буксировать прицеп с катером. Пробег небольшой - 8900 км.

Цена нового Lada 4x4 в заводском исполнении в настоящее время составляет 572 900 рублей.