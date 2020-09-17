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Мадонна снимет автобиографический фильм

Новости
    17.09.2020, 11:57
Текст:   Айгуль Бакирова

Мадонна снимет автобиографический фильм, сценарий к которому она напишет в соавторстве с Диабло Коди, обладательницей "Оскара" за сценарий к фильму "Джуно", сообщает The Hollywood Reporter.

Фото: instagram.com/ comicbook
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Спродюсирует фильм Эми Паскаль, исполнительный продюсер фильма "Маленькие женщины". Байопик, созданием которого займется киностудия Universal, пока не получил окончательного названия.

"Я хочу поделиться невероятным путешествием, которое совершила в своей жизни как художник, музыкант, танцор и человек, пытающийся найти свой путь в этом мире. В центре внимания этого фильма всегда будет музыка. Музыка давала силы, а искусство поддерживало во мне жизнь. Есть так много нерассказанных и вдохновляющих историй. И кто может рассказать их лучше, чем я?" - прокомментировала проект Мадонна.

Картина расскажет историю восхождения Мадонны к славе, начиная с ее католического воспитания в Мичигане и переезда в Нью-Йорк, заканчивая завоеванием международной популярности.

Фото: kinopoisk.ru
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Сама певица не раз исполняла главные роли в крупных фильмах, в числе которых "Унесённые" Гая Ричи и "Эвита" Алана Паркера (за последний Мадонна удостоилась премии "Золотой глобус"). Более того, она уже имела опыт работы в качестве режиссера и сценариста, выпустив картины "Грязь и мудрость" и "МЫ. Верим в любовь".

Остальные подробности предстоящего проекта станут известны позже.

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