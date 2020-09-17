Мадонна снимет автобиографический фильм, сценарий к которому она напишет в соавторстве с Диабло Коди, обладательницей "Оскара" за сценарий к фильму "Джуно", сообщает The Hollywood Reporter.

Спродюсирует фильм Эми Паскаль, исполнительный продюсер фильма "Маленькие женщины". Байопик, созданием которого займется киностудия Universal, пока не получил окончательного названия.

"Я хочу поделиться невероятным путешествием, которое совершила в своей жизни как художник, музыкант, танцор и человек, пытающийся найти свой путь в этом мире. В центре внимания этого фильма всегда будет музыка. Музыка давала силы, а искусство поддерживало во мне жизнь. Есть так много нерассказанных и вдохновляющих историй. И кто может рассказать их лучше, чем я?" - прокомментировала проект Мадонна.

Картина расскажет историю восхождения Мадонны к славе, начиная с ее католического воспитания в Мичигане и переезда в Нью-Йорк, заканчивая завоеванием международной популярности.

Сама певица не раз исполняла главные роли в крупных фильмах, в числе которых "Унесённые" Гая Ричи и "Эвита" Алана Паркера (за последний Мадонна удостоилась премии "Золотой глобус"). Более того, она уже имела опыт работы в качестве режиссера и сценариста, выпустив картины "Грязь и мудрость" и "МЫ. Верим в любовь".

Остальные подробности предстоящего проекта станут известны позже.