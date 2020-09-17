Медведева не выступит на этапе Кубка России в Сызрани

Евгения Медведева не примет участия в первом в сезоне этапе Кубка России в Сызрани. Об этом информирует пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Двукратная чемпионка мира и Европы не выступит в турнире из-за проблем со здоровьем. По той же причине этап в Сызрани пропустит Александр Самарин. Из-за болезни партнера в соревновании не примет участия пара Евгения Тарасова - Владимир Морозов.

Напомним, ранее стало известно, что Медведева вернулась к тренеру Этери Тутберидзе, с которой она работала с 2007 по 2018 год. На прошлых выходных Евгения выступала на контрольных прокатах в Москве, в ходе мероприятия она начала испытывать проблемы со здоровьем.