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Рубрика: В мире

МИД Сирии ответил на заявление Трампа о планах по ликвидации Асада

Президент Сирии Башар Асад. Фото: SANA / AFP Президент Сирии Башар Асад. Фото: SANA / AFP
Президент Сирии Башар Асад. Фото: SANA / AFP

Признания администрации США о намерении убить президента Сирии Башара Асада говорят об уровне политической этики американских властей. Об этом заявили в МИД Сирийской Арабской Республики, комментируя заявление президента Дональда Трампа о том, что он рассматривал вариант с устранением сирийского лидера.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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В МИД подчеркивают, что подобные высказывания говорят только о принципе совершения преступлений для достижения собственных целей. По мнению сирийского внешнеполитического ведомства, признание Трампа подтверждает преступную деятельность США, которые "прибегают к тем же методам, что и террористические организации - убийства, ликвидации вне каких-либо международных правил и принципов ради собственных интересов в регионе", цитирует РИА Новости.

Напомним, в интервью американскому телеканалу Fox Трамп заявил, что намеревался дать ход операции по ликвидации президента Сирии Башара Асада, но ему помешали. Хозяин Белого дома также признался, что считает Асада "нехорошим человеком" и думал о том, как его устранить.

В России отреагировали на это заявление. Потрясающей наглостью и не менее потрясающим цинизмом назвал его глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По мнению российского сенатора, международное право и США - понятия противоположные и несовместимые.

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