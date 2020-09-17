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17.09.2020 07:53
Рубрика: Общество

Многие переболевшие COVID-19 опасны для окружающих 3-4 недели

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Большинство инфицированных SARS-CoV-2 опасны для окружающих в течение трех-четырех недель с момента начала заболевания. В редких случаях риск заражения коронавирусом от уже переболевшего человека сохраняется на протяжении 90 дней с момента выздоровления. Такое уточнение сделал вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Его мнение публикует газета "Известия".

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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"Как правило, риск инфицирования другого человека длится три-четыре недели после начала заболевания. Эта длительность принята за основу проведения противоэпидемических мер", - пояснил он. По его словам, "в совсем редких случаях" риск заражения коронавирусом от уже переболевшего человека может сохраняться на протяжении 90 дней с момента его выздоровления.

"Но люди, которые перенесли COVID-19, должны по-прежнему придерживаться тех же правил, что и все остальные, потому что наверняка неизвестно, как себя поведет иммунитет", - предупреждает вирусолог.

Общество Здоровье Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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