На поддержку безработных россиян направят дополнительные ресурсы

Правительство РФ в 2021 году продолжит поддерживать безработных россиян, на это предусмотрены дополнительные ресурсы. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Не только в этом году, но и на следующий год мы также предусматриваем дополнительные ресурсы для того, чтобы помочь людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. Меры социальной защиты наших граждан, которые еще не нашли работу, - они будут обеспечены в полном объеме", - отметил Силуанов.

Он также напомнил, что в текущем году пособия безработным были увеличены. По его словам, на реализацию этой задачи было затрачено дополнительных средств в объеме более 100 млрд рублей, передает ТАСС.