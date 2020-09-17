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17.09.2020 00:19
Рубрика: Спорт

Неймар дисквалифицирован на два матча за потасовку в игре с "Марселем"

Текст: Артур Нанян

Лидер "Пари Сен-Жермен" Неймар дисквалифицирован на две встречи (плюс одна условно) за участие в потасовке в матче второго тура чемпионата Франции против "Марселя" (0:1). Такое решение вынесла профессиональная футбольная лига этой страны (ПФЛФ).

Фото: Christophe SIMON / AFP
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Аналогичное наказание понесет еще один игрок "ПСЖ" - Леандро Паредес. А вот защитник парижан Лейвин Курзава пропустит шесть матчей. В то же время футболист "Марселя" Жордан Амави не сможет помочь своей команде в трех поединках, а его одноклубник Дарио Бенедетто - в одном.

Напомним, что все эти игроки были удалены арбитром Жеромом Брисаром в течение минуты. Это произошло из-за потасовки уже в компенсированное время. После матча Неймар обвинил защитника "Марселя" Альваро Гонсалеса в расизме. В связи со словами Неймара дисциплинарный комитет ПФЛФ собирается провести расследование.

Между тем

Оставшись без Неймара, "ПСЖ" одержал первую победу в новом сезоне: команда Томаса Тухеля обыграла на своем поле в третьем туре "Метц". Единственный мяч в компенсированное время провел Юлиан Дракслер - 1:0. В двух предыдущих встречах столичный клуб не набрал ни одного очка, уступив с одинаковым счетом 0:1 сначала "Лансу", а затем "Марселю".

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