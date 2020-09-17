Новак: Уверен, что "Северный поток - 2" будет достроен

"Северный поток - 2" востребован потребителями и потому будет достроен, считает министр энергетики РФ Александр Новак. Газопровод способен обеспечить конкурентные условия для поставки энергоресурсов в Европу.

"Проект высокой степени готовности. И, конечно, это тот проект, который позволит создать инфраструктуру на многие десятилетия вперед, - сказал министр в эфире телеканала "Россия-1". - И можно будет гарантированно обеспечивать конкурентные условия для поставки энергоресурсов в Европу. Поэтому я уверен, что этот проект нужен и будет до конца реализован".

Ранее, говоря о ценах на нефть, министр предположил, что спрос по миру в полном мире восстановится не ранее второго квартала следующего года.