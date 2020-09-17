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17.09.2020 21:30
Рубрика: Легковые авто

Обновленные Volvo S90 и V90 Cross Country добрались до России

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Volvo. Фото: Пресс-служба Volvo.
Фото: Пресс-служба Volvo.

Компания Volvo объявила о том, что осенью в российских дилерских центрах марки начнутся продажи обновленных версий 2021-го модельного года: седана бизнес-класса S90 и универсала повышенной проходимости V90 Cross Country.

Фото: Пресс-служба Volvo
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У моделей появились новые колеса и цвета окраски кузова. Изменился дизайн спойлера, решетки радиатора, переднего бампера, противотуманных фар и задних LED фонарей с последовательным включением повторителей поворота, обновился также и сам логотип бренда. У S90 изменился силуэт крышки багажника.

Volvo V90 Cross Country теперь можно заказать без хромированной боковой накладки и с колесными арками в цвет кузова. Патрубки выхлопной системой у обеих моделей теперь скрыты.

Во всех комплектациях авто предусмотрена графическая панель приборов 12,3 дюйма, система распознавания дорожных знаков, электрохромные боковые зеркала и электропривод крышки багажника. В списке опций - технология фильтрации воздуха, беспроводная зарядка для смартфонов и экологичная обивка для сидений "Текстиль/Шерсть".

При этом цены на машины не изменились. S90 можно купить за 3 155 000 рублей, а универсал обойдется минимум в 3 705 000 рублей. Добавим, что модели доступны в России с дизельными моторами мощностью 190 и 235 л.с., а также с двухлитровым бензиновым агрегатом, выдающим 249 лошадиных сил.

Фото: Пресс-служба Volvo.
#Volvo