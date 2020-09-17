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17.09.2020 23:01
Рубрика: ПДД

Подсветись

Пешеходов станут штрафовать за отсутствие фликеров ночью
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Столичный выпуск № 210 (8264)
Подмосковная Госавтоинспекция начала социальную кампанию под названием "Засветись". Об этом сообщил заместитель начальника ГИБДД Московской области Владимир Севостьянов. В рамках кампании пешеходам будут объяснять необходимость в темное время суток носить на одежде световозвращающие элементы. По словам Севостьянова, за отсутствие этих элементов предусмотрена административная ответственность.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

За 8 месяцев этого года на подмосковных автодорогах зарегистрировано 803 наезда на пешеходов. Погибли в результате этих ДТП 118 человек, еще 726 получили травмы различной степени тяжести.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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И если тяжесть последствий общей аварийности колеблется в районе 10 погибших на 100 пострадавших (по данным за 2020 год), то в автоавариях с участием пешеходов - она возрастает до 14, а бывает и до 17.

При этом 190 наездов были совершены в период с 22.00 до 07.00, а еще 310 - с 17.00 до 22.00. То есть с учетом сезонных особенностей почти 70 процентов наездов совершаются в темное время суток или в условиях недостаточно хорошей видимости.

И основная причина таких наездов в том, что пешеход на неосвещенных участках дорог в темноте практически не виден. Выяснилось, что из 844 человек, попавших под колеса, только 22 использовали световозвращающие элементы.

Владимир Севостьянов напомнил, что приближается зима. В этом году она была бесснежной, что еще больше обострило ситуацию. Черные дороги, обочины, практически нет солнца и люди в темных одеждах. В результате всплеск количества наездов. Поэтому, чтобы предотвратить подобную историю, сейчас и решили провести социальную кампанию.

В первую очередь людям будут объяснять, что при движении с ближним светом фар водитель способен увидеть пешехода на дороге на расстоянии 25-30 метров. Если же на пешеходе есть световозвращающий элемент, то это расстояние увеличивается до 150-200 метров. А при движении с дальним светом фар дистанция, на которой пешеход становится виден, с применением световозвращателей увеличивается до 350 метров. А это, к слову, в восемь раз повышает безопасность пешехода.

Людям также напомнят, что в правилах прописана их обязанность при движении в темное время суток вне населенных пунктов носить световозвращающие элементы. За нарушение этого пункта правил предусмотрена ответственность - штраф 500 рублей.