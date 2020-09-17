PlayStation 5 или Xbox Series X - что лучше и что выбрать?

Вот этот момент и настал. Sony и Microsoft - два крупнейших игрока консольного рынка - раскрыли свои карты: после презентации японцев стали известны все необходимые данные, чтобы провести небольшой сравнительный анализ двух некстген-приставок.

Сразу стоит оговориться, что в этом тексте не найдется места замерам скорости оперативной памяти, подсчитываниям максимальных частот процессоров и выяснениям, у какой из консолей терафлопсы длиннее. Пускай в этих технических дебрях разбираются оголтелые адепты ПК-гейминга.

При выборе игровой приставки, которая покупается в среднем на ближайшие 7-8 лет, необходимо исходить из следующих параметров.

1. На обеих платформах есть своя библиотека игр. На PlayStation линейка объективно выглядит уже сейчас многократно мощнее - полно эксклюзивов всех жанров и мастей, да еще и под конец презентации тизернули нового "Бога Войны" с подзаголовком "Рагнарек", просто разорвав интернет на части от фанатской радости.

2. Цена. Самый доступный некстген - Xbox Series S. И своим ценником в 26 990 рублей этот маленький отважный белый коробок по понятным причинам укладывает своего японского оппонента на обе лопатки. Если нужен вариант, когда "дешево и сердито", то это точно он. Причем в этом случае все максимально дешево и максимально сердито - это тоже необходимо держать в голове при покупке.

Release this edition you cowards! pic.twitter.com/4wqDQJDCZG — Mitch Wondin (@Transmecharian) September 8, 2020

3. Переход с предыдущего поколения. Здесь все очень просто - обе компании, пусть и несколько различными путями, но предоставляют поддержку обратной совместимости для своих новых устройств. И если вы, условно, с 2013 года играете на Xbox One, то переход в стан Sony будет почти таким же эмоционально и технически сложным, как смена религии. Если же переходить с Xbox One на Xbox Series X(S) или с PS4 на PS5 - все игры, все покупки и все достижения перенесутся на новую консоль.

Для тех же, у кого до этого момента не было приставки, но есть желание и возможность познакомиться с миром консольных развлечений есть два варианта.

Первый. Если консоль нужна, только чтобы зарубиться с друзьями по праздникам в "ФИФУ" или на выходных пострелять пару матчей в Fortnite или Apex Legends - однозначно Xbox Series S. Это идеальная во всех смыслах точка входа для так называемых казуалов, которые геймпад в руках толком не держали, но очень хотели попробовать.

Второй. Для тех, кому нужно от игр хотя бы чуточку побольше - выбором может быть только PlayStation. На поприще уже повзрослевшей, окрепшей и финансово успешной игровой индустрии паровозу Microsoft попросту нечего противопоставить мощному и грозному локомотиву Sony.