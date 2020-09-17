Постпред РФ при ЕС оценил риски для "Северного потока-2" из-за санкций

Реализация масштабного газового проекта "Северный поток-2" будет продолжена несмотря на угрозу введения новых санкций Европейского союза в отношении России. Однако какие-либо задержки по этой причине исключить нельзя. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Думаю, что [проект "Северный поток-2"] устоит, хотя я не исключаю определенных задержек", - заявил дипломат в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Он отметил, что шансы проекта в том, что он не входит в общеевропейскую повестку, поскольку активную позицию проявляет правительство Германии, которое заинтересовано "в том, чтобы этот газ пошел".

По его словам, новые акции, которые может ввести ЕС против РФ, "не вопрос завтрашнего дня", поскольку сначала он станет предметом "субстантивных внутренних дискуссий".

"Северный поток-2" - экономический проект и нужно прекратить его упоминать в контексте политизации, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.