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17.09.2020 09:19
Рубрика: Экономика

Повышенная ставка НДФЛ затронет 1% россиян

Текст: Светлана Ментюкова

Доля работающих граждан РФ, с которых будет взиматься повышенная 15-процентная ставка НДФЛ, не превысит 1%. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 1".

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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"Законопроекты подготовлены. Ожидаем, что они будут приняты в осеннюю сессию текущего года. Сколько таких граждан подпадает под повышенное налогообложение? По нашим оценкам, их количество составит не более 1% всех работающих граждан", - сообщил министр финансов.

Он подчеркнул, что для других категорий граждан условия обложения налогом на доходы физических лиц меняться не будут.

Он также назвал сумму дополнительного дохода, которую государство планирует получить от введения данной меры. "Это порядка 60 млрд рублей, - сообщил Антон Силуанов.

По словам главы Минфина РФ, полученные в результате повышения ставки налогообложения средства, учтены в новом федеральном бюджете и пойдут "на помощь детям в лечении сложных дорогостоящих болезней".

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин НДФЛ и налоговые декларации

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