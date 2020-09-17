Путин обсудил с Совбезом подготовку выступления на Генассамблее ООН

Новости

Вице-мэр Воронежа задержан за растрату 15:19
Александр Дрозденко вступил в должность главы Ленобласти 15:04
В Сургуте школьник умер от отравления неизвестным веществом 15:00
В Тюменской области вызволили из капкана рысенка 14:39
США активизируют продажу Тайваню современных систем вооружений 14:34
"Мулан" установила рекорд в интернете 14:22
В Херсонесе московский священник погиб, сорвавшись со скалы 14:20
В Кремле негативно отнеслись к инициативе Польши арестовать авиадиспетчеров РФ 14:14
ЦБ отложил на полгода запрет пополнять наличными транспортные карты 14:10
СМИ: Певица Валентина Легкоступова перед смертью была жестоко избита 13:58
Шойгу рассказал, как военные выполняют мобилизационный план до 2030 года 13:53
Как российские политологи влияют на политику 13:45
Власти РФ и Узбекистана обсудили долгосрочную экономическую кооперацию 13:43
Сгоревшая клиника в Красноярске не была подключена к пожарной части 13:31
Вышел трейлер "Грани времени" от авторов "Ломки" и "Паранормального" 13:27
МИД РФ указал послу США на перспективность реформы конституции в Беларуси 13:25
Россияне назвали самые нужные опции автомобиля 13:20
Генпрокуратура: Организация "Башкорт" признана экстремистской 13:03
Как изменится жизнь промышленных и деловых выставок после пандемии 12:57
Названы самые красивые аэропорты России 12:55
Безработных будут переучивать на строителей 12:49
Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" 12:48
Экс-глава Союза биатлонистов России задержан по подозрению в растрате 12:45
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности 12:38
Германия и Бельгия предостерегли от поездок в Вену из-за коронавируса 12:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
17.09.2020 14:35
Рубрика: Власть

Путин обсудил с Совбезом подготовку выступления на Генассамблее ООН

Текст: Кира Латухина
На совещании с постоянными членами Совета Безопасности президент обсудил подготовку своей речи на Генассамблее ООН. До конца недели обращение будет записано и затем передано в Нью-Йорк.
Михаил Климентьев/РИА Новости Михаил Климентьев/РИА Новости
Михаил Климентьев/РИА Новости

Обсуждались вопросы социально-экономического развития, сообщил информагентствам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: РИА Новости
Песков рассказал об итогах встречи Путина и Лукашенко в Сочи

"Состоялся разговор в контексте подготовки выступления президента России на Генассамблее ООН", - продолжил представитель Кремля.

Выступление будет до конца недели записано в Москве и далее в видеоформате передано для публикации организаторам в Нью-Йорк, уточнил Песков.

Кроме того, Владимир Путин рассказал участникам совещания о переговорах с президентом Беларуси Александром Лукашенко, которые прошли в понедельник в Сочи.

На совещании присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев и директор СВР Сергей Нарышкин​​​.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Международные организации ООН

Главное сегодня

Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством"
В Кремле считают бесполезным фиксировать даты "нормандского саммита"
Сенатор: РФ не выдаст Польше диспетчеров по делу о катастрофе под Смоленском
В МИД РФ пока не называют сроки возобновления авиасообщения с Европой
Повышенная ставка НДФЛ затронет 1% россиян
Как в России прошел Единый день голосования
МВД будет дактилоскопировать иностранцев, находящихся в РФ более 30 суток