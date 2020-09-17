Путин обсудил с Совбезом подготовку выступления на Генассамблее ООН

На совещании с постоянными членами Совета Безопасности президент обсудил подготовку своей речи на Генассамблее ООН. До конца недели обращение будет записано и затем передано в Нью-Йорк.

Обсуждались вопросы социально-экономического развития, сообщил информагентствам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Состоялся разговор в контексте подготовки выступления президента России на Генассамблее ООН", - продолжил представитель Кремля.

Выступление будет до конца недели записано в Москве и далее в видеоформате передано для публикации организаторам в Нью-Йорк, уточнил Песков.

Кроме того, Владимир Путин рассказал участникам совещания о переговорах с президентом Беларуси Александром Лукашенко, которые прошли в понедельник в Сочи.

На совещании присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев и директор СВР Сергей Нарышкин​​​.