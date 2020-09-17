В США оператор беспилотного такси Uber получил обвинение в убийстве по неосторожности. Смертельное ДТП по вине беспилотника произошло почти два года назад, однако только сейчас водителя Uber, 46-летнюю Рафаэлу Васкес, сочли виновной, так как она не переключила вовремя управление автомобилем на ручной режим. До этого считалось, что виноваты разработчики беспилотного автомобиля.

После этого власти штата запретили проводить тестирования на общих трассах, а Uber закрыл "беспилотный" эксперимент и уволил 300 операторов.

В России также уже зафиксированы аварии по вине беспилотного транспорта. В 2019 году беспилотник "Яндекса" столкнулся с легковым автомобилем на западе Москвы. В компании признали, что виноват оператор транспортного средства. Несмотря на то что машины получили незначительные повреждения, водителя временно отстранили от участия в тестировании.

Нормативной базы, которая бы регулировала подобные ситуации, у нас пока нет, говорит адвокат Герман Каневский. По закону ответственность несет владелец источника полученной опасности - в случае с беспилотниками это компания-разработчик.

"В общих случаях если транспортное средство принадлежит юрлицу, то на нем и лежит ответственность за причиненный вред. Однако юрлицо может потребовать частичного возмещения убытков с водителя, если докажет, что причиной ДТП стали его действия", - поясняет Каневский.

Это подтверждает Ярослав Федосеев, официальный представитель национальной технологической инициативы "Автонет". За ДТП будет нести ответственность именно разработчик - так прописано в постановлении правительства о проведении правового эксперимента по тестированию и эксплуатации беспилотных автомобилей.

Уже состоялась первая коммерческая беспилотная перевозка - на этой неделе из Владимира в Москву в машине без водителя доставили тонну овощей

Кроме того, документ предусматривает, что автомобиль должен быть застрахован на 10 млн рублей.

По оценкам экспертов, беспилотные такси могут появиться в Москве и крупных городах России уже к 2024 году. За это время необходимо провести полноценное тестирование и оценку возможности эксплуатации такого транспорта.

Минтранс разработал целый комплекс мероприятий для этого и подробный план по их реализации. Сейчас документ проходит финальный этап межведомственного согласования и скоро будет направлен на рассмотрение в правительство, рассказали в пресс-службе ведомства.

Согласно плану в России будут созданы специальные тестовые зоны для апробации как самих беспилотников, так и систем организации их движения.

Министерство также предлагает внести поправки в постановление правительства, о котором упоминалось выше. В рамках этих изменений в России будут созданы системы сбора, хранения, учета и использования данных о ТС, систем управления и организации их движения.

Также в планах - установить требования к безопасности беспилотников, разработать порядок расследований ДТП с их участием и механизм взаимодействия с сотрудниками полиции.

Минтранс предлагает создать необходимую законодательную базу, которой просто нет. Для разработки соответствующего федерального закона сейчас формируется рабочая группа.

Все эти меры направлены на поэтапное внедрение беспилотного транспорта в повседневную жизнь. Причем, как сообщает министерство, в том числе без присутствия инженера-испытателя в салоне. В нескольких регионах будут созданы дополнительные условия для такого тестирования. "На первом этапе появится возможность проведения эксперимента без присутствия инженера-испытателя на месте водителя, а в перспективе - без присутствия непосредственно в салоне", - сообщают в пресс-службе ведомства.

Однако Федосеев напоминает, что Россия является участником международной конвенции 1968 года, согласно которой в любом транспортном средстве с четырьмя колесами должен находиться человек. Пока внесение изменений в конвенцию не обсуждалось, так что в любом беспилотнике должен находиться оператор.

На этой неделе состоялась первая коммерческая перевозка на беспилотном транспорте - из Владимира в Москву была доставлена почти тонна овощей. Доставка стоила всего 1500 рублей. Беспилотник передвигался ночью при минимальном трафике. За рулем машины находился инженер, который следил за дорогой.