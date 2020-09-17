После этого власти штата запретили проводить тестирования на общих трассах, а Uber закрыл "беспилотный" эксперимент и уволил 300 операторов.
В России также уже зафиксированы аварии по вине беспилотного транспорта. В 2019 году беспилотник "Яндекса" столкнулся с легковым автомобилем на западе Москвы. В компании признали, что виноват оператор транспортного средства. Несмотря на то что машины получили незначительные повреждения, водителя временно отстранили от участия в тестировании.
Нормативной базы, которая бы регулировала подобные ситуации, у нас пока нет, говорит адвокат Герман Каневский. По закону ответственность несет владелец источника полученной опасности - в случае с беспилотниками это компания-разработчик.
"В общих случаях если транспортное средство принадлежит юрлицу, то на нем и лежит ответственность за причиненный вред. Однако юрлицо может потребовать частичного возмещения убытков с водителя, если докажет, что причиной ДТП стали его действия", - поясняет Каневский.
Это подтверждает Ярослав Федосеев, официальный представитель национальной технологической инициативы "Автонет". За ДТП будет нести ответственность именно разработчик - так прописано в постановлении правительства о проведении правового эксперимента по тестированию и эксплуатации беспилотных автомобилей.
Кроме того, документ предусматривает, что автомобиль должен быть застрахован на 10 млн рублей.
По оценкам экспертов, беспилотные такси могут появиться в Москве и крупных городах России уже к 2024 году. За это время необходимо провести полноценное тестирование и оценку возможности эксплуатации такого транспорта.
Минтранс разработал целый комплекс мероприятий для этого и подробный план по их реализации. Сейчас документ проходит финальный этап межведомственного согласования и скоро будет направлен на рассмотрение в правительство, рассказали в пресс-службе ведомства.
Согласно плану в России будут созданы специальные тестовые зоны для апробации как самих беспилотников, так и систем организации их движения.
Министерство также предлагает внести поправки в постановление правительства, о котором упоминалось выше. В рамках этих изменений в России будут созданы системы сбора, хранения, учета и использования данных о ТС, систем управления и организации их движения.
Также в планах - установить требования к безопасности беспилотников, разработать порядок расследований ДТП с их участием и механизм взаимодействия с сотрудниками полиции.
Минтранс предлагает создать необходимую законодательную базу, которой просто нет. Для разработки соответствующего федерального закона сейчас формируется рабочая группа.
Все эти меры направлены на поэтапное внедрение беспилотного транспорта в повседневную жизнь. Причем, как сообщает министерство, в том числе без присутствия инженера-испытателя в салоне. В нескольких регионах будут созданы дополнительные условия для такого тестирования. "На первом этапе появится возможность проведения эксперимента без присутствия инженера-испытателя на месте водителя, а в перспективе - без присутствия непосредственно в салоне", - сообщают в пресс-службе ведомства.
Однако Федосеев напоминает, что Россия является участником международной конвенции 1968 года, согласно которой в любом транспортном средстве с четырьмя колесами должен находиться человек. Пока внесение изменений в конвенцию не обсуждалось, так что в любом беспилотнике должен находиться оператор.
На этой неделе состоялась первая коммерческая перевозка на беспилотном транспорте - из Владимира в Москву была доставлена почти тонна овощей. Доставка стоила всего 1500 рублей. Беспилотник передвигался ночью при минимальном трафике. За рулем машины находился инженер, который следил за дорогой.