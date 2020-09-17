В Твери открылась выставка "Александр Невский. 800 лет с Россией"

Выставка "Александр Невский - 800 лет с Россией" открылась сегодня в Твери. В музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной Тверского областного Дома народного творчества можно увидеть цифровые копии дореволюционных фотографий и уникальных предметов, связанных с жизнью прославленного полководца. Особое место в выставочном проекте занимают фотографии Свято-Троицкой Александро-Невской лавры - места особого почитания святого князя Александра Невского, где покоятся его мощи.

"Александр Невский стал символом русской цивилизации. Празднование его юбилея не должно просто пройти, должно остаться наследие. После таких юбилеев появляются новые проекты, а имя, вокруг которого всё это создается, становится людям ближе", - отметила статс-секретарь заместитель Министра культуры РФ Алла Манилова, комментируя значимость предстоящего празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского.

Учредителями и организаторами выставки выступили Министерство культуры РФ, правительство Тверской области, Росфото, Научная библиотека Российской академии художеств, Российская национальная библиотека и Российский государственный исторический архив. Содействие также оказали Новгородский государственный объединенный музей-заповедник и Центрального госархив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга.

Напомним, что президент Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Великий князь Владимирский, князь Новгородский руководил русскими войсками в обороне северо-западных территорий Руси от шведских (Невская битва 15 июля 1240 г.) и немецких (Ледовое побоище 5 апреля 1242 г.) захватчиков. Канонизирован Русской православной церковью в 1547 году.