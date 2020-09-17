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17.09.2020 18:15
Рубрика: Культура

В Твери открылась выставка "Александр Невский. 800 лет с Россией"

Текст: Мария Шепталова

Выставка "Александр Невский - 800 лет с Россией" открылась сегодня в Твери. В музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной Тверского областного Дома народного творчества можно увидеть цифровые копии дореволюционных фотографий и уникальных предметов, связанных с жизнью прославленного полководца. Особое место в выставочном проекте занимают фотографии Свято-Троицкой Александро-Невской лавры - места особого почитания святого князя Александра Невского, где покоятся его мощи.

Фото: wikipedia.org
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"Александр Невский стал символом русской цивилизации. Празднование его юбилея не должно просто пройти, должно остаться наследие. После таких юбилеев появляются новые проекты, а имя, вокруг которого всё это создается, становится людям ближе", - отметила статс-секретарь заместитель Министра культуры РФ Алла Манилова, комментируя значимость предстоящего празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского.

Учредителями и организаторами выставки выступили Министерство культуры РФ, правительство Тверской области, Росфото, Научная библиотека Российской академии художеств, Российская национальная библиотека и Российский государственный исторический архив. Содействие также оказали Новгородский государственный объединенный музей-заповедник и Центрального госархив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга.

Напомним, что президент Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Великий князь Владимирский, князь Новгородский руководил русскими войсками в обороне северо-западных территорий Руси от шведских (Невская битва 15 июля 1240 г.) и немецких (Ледовое побоище 5 апреля 1242 г.) захватчиков. Канонизирован Русской православной церковью в 1547 году.

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