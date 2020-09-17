За информацию об убийце ярославских девочек пообещали 500 тысяч рублей

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и региональное УМВД приняли решение выделить 500 тысяч рублей за достоверную информацию, которая поможет в поиске и задержании подозреваемого в убийстве двух девочек.

Тела детей 2006 и 2011 годов рождения с ножевыми ранениями были обнаружены в квартире в Рыбинске 15 сентября. Их мать оставила дочерей с сожителем, а когда вернулась домой, дети были мертвы. В ходе следствия выяснилось также, что девочки подверглись сексуальному насилию.

В преступлении подозревается сожитель матери девочек Молчанов Виталий Алексеевич 1979 года рождения. Его приметы: на вид 40 лет, рост около 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные короткие. Был одет в серую бейсболку, красную с черной вставкой спортивную куртку с капюшоном, красные спортивные брюки, черные кроссовки на белой подошве.

Все, кто обладает любой информацией о местонахождении подозреваемого, могут обратиться по круглосуточному телефону доверия УМВД России по Ярославской области 8 (4852) 73-10-50, а также по телефону дежурной части УМВД 8 (4852) 72-88-11 или по телефону: 102. Телефоны МУ МВД России "Рыбинское" 21-00-11, 242-532, 242-640.