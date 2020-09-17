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17.09.2020 04:49
Рубрика: Общество

Аномально теплая погода установится в нескольких регионах России

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В ряде регионов России в ближайшие дни резко потеплеет. В частности, на севере Сибирского федерального округа воздух прогреется до 12-14 градусов.

Фото: iStock
Вильфанд рассказал о необычных погодных аномалиях

"Для нас это кажется не очень теплой погодой, но для местных жителей - более чем", - говорит научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Его слова приводит ТАСС.

В Приморском крае будет по-летнему жарко: 23-25 градусов. В Амурской области - немного прохладнее: около 20 градусов. Это выше нормы примерно на 3-4 градуса, подчеркнул синоптик.

Вильфанд также рассказал, что "бабье лето" в Москве начнется 21 сентября и продлится целую неделю. Благодаря антициклону, в столице осадков не ожидается, будет светить солнце, ветер слабый. Ночами прохладно - не выше +7 градусов, днем - до +18.

В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Столица ДФО Приморский край ДФО Амурская область СФО ЦФО Москва ЦФО Московская область

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