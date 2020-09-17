В Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия) заработал горно-обогатительный комплекс (ГОК) "Инаглинский", в его составе - первая очередь угольной шахты и обогатительная фабрика.

ГОК "Инаглинский" выдал первый уголь, после ввода второй очереди шахты здесь будут добывать по 12 миллионов тонн в год. Фото: Татьяна Дмитракова

- Три десятилетия назад в Нерюнгри был создан большой обогатительный комплекс "Якутуголь", и вот через 35 лет мы вновь можем гордо сказать, что в Якутии вводится крупнейший в России ГОК по добыче и переработке угля, - отметил глава Республики Саха Айсен Николаев. - Когда гендиректор компании рассказывал про этот проект, многим он казался фантастикой, ведь в то время были даже опасения по поводу дальнейшей судьбы Нерюнгри. А теперь мечты претворены в жизнь, и это значит, что полвека стабильного развития нашей территории гарантированы.

ГОК "Инаглинский" - самый амбициозный проект угольной отрасли страны за последние десятилетия: таких строек не было со времен Советского Союза. Его запасы составляют 764 миллиона тонн угля, из них 720 миллионов - для добычи подземным способом и 44 - открытым. Срок их отработки - 30 лет.

Бывший генеральный директор угольной компании, а ныне губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев напомнил: "Мы наняли лучших консультантов со всего мира, и они в конце 2015 года написали заключение: "Строительство ГОК "Инаглинский" экономически неэффективно, на "Денисовском" ГОКе надо затопить шахту".

На "неперспективной", по мнению зарубежных экспертов, шахте будут добывать до 12 миллионов тонн угля в год. Для сравнения: наивысший объем добычи знаменитой "Распадской" в Кузбассе - 8,6 миллиона тонн, кемеровская "Увальная" только после ввода третьей очереди должна выйти на показатель в 10 миллионов.

Стройка в Якутии - хороший пример международной интеграции. Проектные работы, поставка и монтаж оборудования для шахты и обогатительной фабрики велись в тесном партнерстве с китайской госкорпорацией Beijing CATIC Industry Limited ("Компания ООО "Пекинская компания машины и оборудование АВИК Мэйлинь"). Проведение горных выработок осуществляется с использованием проходческих комбайнов шведской компании Sandvik и самоходных электрических вагонов производства корпорации Komatsu-Mining Corp (входит в компанию Joy).

Для добычи угля длинными столбами смонтирован и уже действует очистной механизированный комплекс FAMUR (производство фирмы "Польские машины", Польша) с очистным комбайном Eickhof мощностью до 300 тысяч тонн в месяц.

- Новое предприятие использует современнейшие технологии, нередко уникальные, - подчеркнул директор департамента по угольной и торфяной промышленности Министерства энергетики РФ Сергей Мочальников.

Общий объем инвестиций резидента в ГОК составит более 72 миллиардов рублей. Уже вложено 20 миллиардов

Здесь применяются полностью автоматизированные добычные комплексы, а также новейшие подходы к сохранению окружающей среды. Вскрытие запасов шахты "Инаглинская" осуществляется наклонными стволами, а извлечение угля из пластов - методом камерно-столбовой отработки (КСО). Подобная технология открывает новые возможности для работы на тех месторождениях, где в силу горно-геологических особенностей недоступен ни один другой способ. "Инаглинская" - второй в России объект, где применяется КСО (первый, шахта "Денисовская", находится неподалеку и также принадлежит компании "Колмар").

Южноякутские угли отличаются крайне низким содержанием метана, что заметно повышает безопасность добычи. Энергетические угли, добываемые в Саха, поставляются на электростанции Южной Якутии и Приморского края, на объекты ЖКХ и промышленные предприятия республики. Коксующиеся - перерабатывают на обогатительных фабриках Кузбасса для дальнейшего использования на коксохимических и сталелитейных заводах.

- Мы всем доказали, что угольная промышленность еще надолго будет драйвером и не только на Востоке страны, - считает Сергей Мочальников. - Реализация новых инвестиционных проектов вносит существенный вклад в экономическое развитие ДФО и способствует решению государственных задач по расширению доли экспорта российского угля, в том числе связанных с освоением рынков АТР.

Сегодня угледобывающая компания активно сотрудничает с крупнейшими металлургическими предприятиями Китая и Японии. Кроме того, ведутся переговоры о поставках угольного концентрата в Индию. Перевалка продукции идет через собственный морской угольный терминал в бухте Мучке в Хабаровском крае, с которым шахта "Инаглинская" и обогатительная фабрика "Инаглинская-2" образуют единый производственно-логистический комплекс.

По мнению вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, реализация угольного проекта в Якутии - это пример успешной совместной работы государства и бизнеса.

Строительство горно-обогатительной фабрики и шахты на территории опережающего развития "Южная Якутия" осуществлялось при финансовой поддержке Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. Фонд инвестировал четыре миллиарда рублей на начальной стадии, что помогло якорному резиденту ТОР привлечь дополнительное банковское финансирование. А использование преференциальных режимов, по признанию руководства компании, позволило ускорить сроки ввода ГОКа и почти вдвое снизить затраты на его строительство.

- Благодаря реализации проекта на горно-обогатительном комплексе будет создано 4045 рабочих мест, - сообщил Валерий Цивилев, генеральный директор угледобывающей компании.

Сейчас в шахте трудятся 645 горняков, после строительства второй очереди общая численность работающих составит 1900 человек. На фабрике "Инаглинская-2" задействовано более 200 сотрудников. Плановая численность на первую очередь - 470 человек, после ввода второй очереди количество работников увеличится до 806.

- Сейчас с нашими китайскими партнерами мы дорабатываем автоматизацию, технологические процессы. Первый концентрат с фабрики отгрузили на Ванино. В наших планах совместно с минвостокразвития, правительством Якутии продолжать проект: построить металлургический комбинат и новые перерабатывающие заводы, - сообщил один из руководителей угольной компании Артем Левин.