В Приморье из-за COVID-19 на дистанционку перевели 20 классов

В Приморье на дистанционное обучение перевели 20 школьных классов, сообщает пресс-служба правительства региона, ссылаясь на информацию территориального управления Роспотребнадзора.

По словам главного санитарного врача Приморья Татьяны Детковской, во всех этих детских коллективах были зафиксированы случаи COVID-19.

"По причине респираторных вирусных сезонных инфекций закрытия классов пока не отмечено", - добавила она.

Специалисты подчеркивают, в крае ведется еженедельный мониторинг заболеваемости респираторными инфекциями. Сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ прогнозируется в начале октября. Врачи рекомендуют жителям края до этого времени пройти бесплатную вакцинацию.

Напомним, что в этом году бесплатно сделать прививки от гриппа может любой житель края. Получить вакцину можно в поликлиниках, ФАПАх, городских и районных больницах. Во Владивостоке, Уссурийске, Артеме и Находке дополнительно работают мобильные палаточные пункты вакцинации. Планируется привить до 60 процентов населения Приморья или около миллиона человек.