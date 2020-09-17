В Приморье возобновилась остановленная из-за COVID-19 диспансеризация

Поликлиники Приморья возобновляют проведение диспансеризации населения и профосмотры, которые не проводились несколько месяцев из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба правительства края.

Как уточнили в региональном Минздраве, диспансеризация будет идти с учетом противоэпидемиологических требований и по предварительной записи. До процедуры пациентам нужно будет заполнить соответствующую анкету - в поликлинике лично или по телефону.

Прийти на осмотр пока можно не всем - пациенты старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями из группы риска смогут сделать это только после снятия всех ограничительных мер.

"Возобновление диспансеризации стало возможным в связи со стабилизацией эпидемиологической обновки в крае. Все медучреждения сейчас разрабатывают систему предварительной записи пациентов таким образом, чтобы не было очередей к специалистам", - пояснила первый замминистра здравоохранения Приморья Тамара Курченко.

Некоторое время назад в Приморье стали возвращаться к основному профилю работы медицинские учреждения, которые в период пика пандемии коронавируса были перепрофилированы под лечение пациентов с этим диагнозом.