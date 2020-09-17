Бизнес-омбудсмен РФ вступился за предпринимателей Новосибирска

В Новосибирске продолжается обсуждение концессионного соглашения по проекту "Интеллектуальный дорожный сервис". Представители малого и среднего бизнеса (МСБ), занимающиеся придорожной малоформатной торговлей, опасаются, что "умные" остановки нанесут ущерб их бизнесу.

До 31 августа 2022 года в Новосибирске должно быть создано 250 «умных» остановок, из которых только на 156 предусмотрен дополнительный сервис — организация питания и торговля предметами первой необходимости. Фото: Татьяна Кравченко

Напомним, что, согласно постановлению мэра, которым утверждаются условия концессии на строительство объектов дорожного сервиса, до 31 августа 2022 года должно быть создано 250 "умных" остановок, из которых только на 156 предусмотрен дополнительный сервис - организация питания и торговля предметами первой необходимости ("РГ" писала об этом в N203 от 10.09.2020). По данным департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии, все 250 остановок будут выставлены на торги одним лотом. Предполагается, что концессионер вложит в их создание 368 миллионов рублей. В мэрии утверждают, что само концессионное соглашение никак не связано с демонтажом объектов.

Однако субъекты МСБ полагают, что с приходом концессионера существующие киоски и ларьки снесут, а предприниматели останутся не у дел. Представители Новосибирского отделения Ассоциации малоформатной торговли России заявили, что реализация соглашения приведет к закрытию свыше 600 торговых объектов, и 2 500 человек лишится работы. В региональное отделение "Опоры России" уже поступают сигналы о расторжении договоров аренды с владельцами киосков в одностороннем порядке. По словам руководителя отделения Наталии Кошелевой, предпринимателям говорят, что для размещения остановки необходимо очистить прилегающую к ней территорию.

При этом принятый в связи с пандемией коронавируса федеральный закон N166 дает субъектам МСБ право продлевать договоры аренды земельных участков до трех лет.

В аппарате регионального бизнес-омбудсмена отметили, что вопросы размещения нестационарных торговых объектов в Новосибирске остаются одними из самых актуальных.

- В этом году к нам поступило коллективное обращение от предпринимателей, которые ведут торговлю в местах планируемого размещения "умных" остановок. Реализация проекта предусматривает заключение концессионного соглашения, условия которого могут оставить малый бизнес за рамками этого процесса. Безусловно, ограничения, которые ведут к сокращению числа субъектов предпринимательства и рабочих мест, всегда негативно отражаются на экономике, - подчеркивает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат. - По нашей инициативе проблема неоднократно обсуждалась на разных уровнях, в ходе круглых столов, совещаний и личных встреч. Главная цель - найти механизм, который позволил бы сохранить действующим предпринимателям их бизнес.

Этот вопрос стал основным на недавней встрече мэра Новосибирска Анатолия Локтя с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым, который напомнил, что федеральное законодательство позволяет приостановить вступление в силу решений и нормативных актов муниципальных органов. Этот механизм, отметил бизнес-омбудсмен, применялся в ряде городов, в том числе в Москве, Саратове, Калининграде. Пострадавшие предприниматели получили компенсации.

- Решение по "умным" остановкам принято. Но надо соблюдать закон и интересы бизнеса, который уже многие годы работает на этих местах, - заявил Борис Титов, подводя итоги встречи. - Если мэрия и предприниматель не смогут прийти к единому решению по конкретному торговому объекту, то нужно обсуждать компенсационные места.

Представители МСБ настаивают на том, чтобы предприниматели, работающие сейчас на остановках, получили приоритетное право (без торгов) участвовать в проекте создания "умных" остановок либо земельный участок в качестве компенсации. Как пояснил начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Новосибирска Максим Леоненко, концессионным соглашением предусмотрено, что концессионер может сдавать в аренду павильоны при "умных" остановках представителям малого бизнеса. В свою очередь субъекты МСБ смогут обратиться к единому оператору и заключить с ним договор на использование павильонов.

Мэр Анатолий Локоть пообещал, что все вопросы будут решаться вместе с предпринимателями. Вчера эту тему обсудили на заседании общественного совета по защите прав МСБ при прокуратуре города.

- Будем работать с учетом интересов предпринимателей и обязательно в рамках закона. План дальнейших действий сформируем после встречи с бизнесменами, чтобы ничьи права не оказались ущемлены, - заявил глава города.

Прямая речь

Николай Мамулат, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области:

- Сегодня большая роль отводится реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Его основная цель - снижение административной нагрузки на бизнес, расширение имущественной поддержки, а также создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности. Нужно обеспечивать поддержку малых форматов торговли - павильонов и киосков, особенно сейчас, в период пандемии. Развитая городская инфраструктура без этого невозможна.