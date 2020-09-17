Самым очевидным последствием стал значительный рост городской безработицы. Если раньше основная доля безработных приходилась на сельские территории, то сегодня на учет в службы занятости встает все больше жителей мегаполисов. Например, омичи составляют более половины из 53 тысяч зарегистрированных в Омской области безработных. Для оформления пособий по безработице здесь ежедневно подают около четырехсот заявок, а в пиковый период цифра доходила до двух тысяч. Примерно такая же картина - в Томской области и Красноярском крае, где число безработных с начала года выросло пятикратно, до 27 тысяч и 73 тысяч человек соответственно.
Впрочем, специалисты подчеркивают: основная часть официальных безработных сегодня - те, кто был занят в тени и теперь обращается за пособием, возможно, сохранив при этом источник дохода.
- После увеличения максимального и минимального размера пособий люди стали выходить из теневого сектора и пользоваться этой мерой, - оценивает ситуацию начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных. - Уже более 54 процентов безработных не сообщают о предыдущем трудоустройстве. Кроме того, мы наблюдаем, что не произошло скачка безработицы среди граждан старше пятидесяти лет.
По ее словам, несмотря на пандемию, массового высвобождения работников в регионе не произошло. Людей переводят на удаленный режим, на сокращенное рабочее время, иногда отправляют в отпуск без содержания, но увольнений почти нет. Число открытых вакансий с начала года тоже практически не изменилось и остается на уровне двенадцати тысяч предложений. Эту тенденцию можно назвать общей для сибирских регионов.
- После смягчения ограничительных мер вновь активизировался прием сотрудников на работу, - утверждает заместитель председателя правительства Омской области, министр труда и социального развития региона Владимир Куприянов. - Сегодня в областном банке вакансий есть свыше 34 тысяч предложений от работодателей. В аналогичный период прошлого года их было на тысячу меньше. Всего же в этом году около двадцати тысяч омичей нашли работу и шестнадцать тысяч из них - в период пандемии. Существенного снижения показателей трудоустройства в регионе удалось избежать.
Зато изменился качественный состав вакансий. Все больше предложений открывается в сфере образования, торговли, более востребованными становятся рабочие профессии, снижается необходимость в служащих, административно-управленческом персонале. По мнению Светланы Грузных, на это влияет сезонность - традиционное увеличение объемов строительства, сельскохозяйственных работ. Однако и пандемия, безусловно, сказалась.
- Открытие заведений общественного питания привело к росту спроса на поваров, - отмечает Светлана Грузных. - Ищут те, кто не смог сохранить свой персонал в период жестких ограничений - кто-то нашел другую работу, кто-то сменил вид деятельности. Перед нами стоит задача быстрого реагирования на эту ситуацию, подготовки коротких программ для переобучения.
В Томской области вообще намерены особое внимание уделить вопросу получения новых специальностей. Примером может служить спецпроект "Школьный учитель". На педагогов готовы переучивать всех претендентов с высшим образованием и желанием работать с детьми. Так службы занятости решают и задачу обеспечения кадрами нацпроекта "Образование", в рамках которого строят новые школы, открывают детские сады.
Недавно федеральное правительство объявило о выделении трех миллиардов рублей именно на программы переобучения в регионах. Однако для этого необходимо снять ограничения с образовательных учреждений - дистанционно, без практических занятий, получить новую профессию почти невозможно.
Еще одной мерой станет организация общественных работ, на что регионы также получили средства из федерального бюджета. В Омскую область направлено около 78 миллионов рублей, в Томскую - 68,5 миллиона, Красноярский край получил чуть более 100 миллионов рублей. Эти деньги пойдут работодателям для частичной компенсации выплаты зарплат.
- Планируем, что в регионе в общественных работах примут участие 1,3 тысячи человек. Граждане смогут трудиться до трех месяцев - если получится меньше, то работодатель может нанять другого. Причем одно-временно можно и участвовать в общественных работах, и получать пособие по безработице, - сообщил заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края Сергей Селюнин.
По словам начальника департамента труда и занятости населения Томской области Светланы Грузных, компенсация расходов на зарплату занятым на общественных работах - чуть выше двенадцати тысяч рублей на одного сотрудника с начислением районного коэффициента и страховых взносов.
Ольга Абакумова, владелец томской сети фитнес-центров "Фристайл":
- В течение двух месяцев мы получали от региона средства на выплату зарплат сотрудникам, фактически оставшимся без работы. Это около двенадцати тысяч рублей на человека. Самостоятельно платить зарплаты мы уже не могли - остались на нуле. При этом кто-то вел индивидуальные занятия, тренировки на открытом воздухе и так далее. Сейчас фитнес-клубы возобновили работу, и ни одного человека за период ограничений мы не уволили, все вернулись на места.
Думаю, ситуация с пандемией на нашей сфере скажется несильно. Дело в том, что рынок очень мал по сравнению с той же Европой. По сути, у нас спортом занимается ничтожное количество людей, на это влияет, к сожалению, уровень жизни, благосостояния. Такой рынок без труда восстановит прежние позиции. У тех, кто потреблял наши услуги, ценности не поменялись. Те, кто привык заниматься с оборудованием или получать драйв от групповых тренировок, постепенно вернутся в залы.