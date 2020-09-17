Рынок труда в сибирских регионах постепенно нормализуется на фоне снятия части ограничений, связанных с распространением коронавируса. И все же несколько месяцев простоя и переход предприятий на удаленный режим работы серьезно сказались на ситуации с занятостью: меняются структура безработицы, рейтинг востребованных профессий, спрос на услуги по переобучению.

Самым очевидным последствием стал значительный рост городской безработицы. Если раньше основная доля безработных приходилась на сельские территории, то сегодня на учет в службы занятости встает все больше жителей мегаполисов. Например, омичи составляют более половины из 53 тысяч зарегистрированных в Омской области безработных. Для оформления пособий по безработице здесь ежедневно подают около четырехсот заявок, а в пиковый период цифра доходила до двух тысяч. Примерно такая же картина - в Томской области и Красноярском крае, где число безработных с начала года выросло пятикратно, до 27 тысяч и 73 тысяч человек соответственно.

Впрочем, специалисты подчеркивают: основная часть официальных безработных сегодня - те, кто был занят в тени и теперь обращается за пособием, возможно, сохранив при этом источник дохода.

- После увеличения максимального и минимального размера пособий люди стали выходить из теневого сектора и пользоваться этой мерой, - оценивает ситуацию начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных. - Уже более 54 процентов безработных не сообщают о предыдущем трудоустройстве. Кроме того, мы наблюдаем, что не произошло скачка безработицы среди граждан старше пятидесяти лет.

По ее словам, несмотря на пандемию, массового высвобождения работников в регионе не произошло. Людей переводят на удаленный режим, на сокращенное рабочее время, иногда отправляют в отпуск без содержания, но увольнений почти нет. Число открытых вакансий с начала года тоже практически не изменилось и остается на уровне двенадцати тысяч предложений. Эту тенденцию можно назвать общей для сибирских регионов.

- После смягчения ограничительных мер вновь активизировался прием сотрудников на работу, - утверждает заместитель председателя правительства Омской области, министр труда и социального развития региона Владимир Куприянов. - Сегодня в областном банке вакансий есть свыше 34 тысяч предложений от работодателей. В аналогичный период прошлого года их было на тысячу меньше. Всего же в этом году около двадцати тысяч омичей нашли работу и шестнадцать тысяч из них - в период пандемии. Существенного снижения показателей трудоустройства в регионе удалось избежать.

Зато изменился качественный состав вакансий. Все больше предложений открывается в сфере образования, торговли, более востребованными становятся рабочие профессии, снижается необходимость в служащих, административно-управленческом персонале. По мнению Светланы Грузных, на это влияет сезонность - традиционное увеличение объемов строительства, сельскохозяйственных работ. Однако и пандемия, безусловно, сказалась.

- Открытие заведений общественного питания привело к росту спроса на поваров, - отмечает Светлана Грузных. - Ищут те, кто не смог сохранить свой персонал в период жестких ограничений - кто-то нашел другую работу, кто-то сменил вид деятельности. Перед нами стоит задача быстрого реагирования на эту ситуацию, подготовки коротких программ для переобучения.

В Томской области вообще намерены особое внимание уделить вопросу получения новых специальностей. Примером может служить спецпроект "Школьный учитель". На педагогов готовы переучивать всех претендентов с высшим образованием и желанием работать с детьми. Так службы занятости решают и задачу обеспечения кадрами нацпроекта "Образование", в рамках которого строят новые школы, открывают детские сады.

Недавно федеральное правительство объявило о выделении трех миллиардов рублей именно на программы переобучения в регионах. Однако для этого необходимо снять ограничения с образовательных учреждений - дистанционно, без практических занятий, получить новую профессию почти невозможно.

Еще одной мерой станет организация общественных работ, на что регионы также получили средства из федерального бюджета. В Омскую область направлено около 78 миллионов рублей, в Томскую - 68,5 миллиона, Красноярский край получил чуть более 100 миллионов рублей. Эти деньги пойдут работодателям для частичной компенсации выплаты зарплат.

- Планируем, что в регионе в общественных работах примут участие 1,3 тысячи человек. Граждане смогут трудиться до трех месяцев - если получится меньше, то работодатель может нанять другого. Причем одно-временно можно и участвовать в общественных работах, и получать пособие по безработице, - сообщил заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края Сергей Селюнин.

По словам начальника департамента труда и занятости населения Томской области Светланы Грузных, компенсация расходов на зарплату занятым на общественных работах - чуть выше двенадцати тысяч рублей на одного сотрудника с начислением районного коэффициента и страховых взносов.

Прямая речь

Ольга Абакумова, владелец томской сети фитнес-центров "Фристайл":

- В течение двух месяцев мы получали от региона средства на выплату зарплат сотрудникам, фактически оставшимся без работы. Это около двенадцати тысяч рублей на человека. Самостоятельно платить зарплаты мы уже не могли - остались на нуле. При этом кто-то вел индивидуальные занятия, тренировки на открытом воздухе и так далее. Сейчас фитнес-клубы возобновили работу, и ни одного человека за период ограничений мы не уволили, все вернулись на места.

Думаю, ситуация с пандемией на нашей сфере скажется несильно. Дело в том, что рынок очень мал по сравнению с той же Европой. По сути, у нас спортом занимается ничтожное количество людей, на это влияет, к сожалению, уровень жизни, благосостояния. Такой рынок без труда восстановит прежние позиции. У тех, кто потреблял наши услуги, ценности не поменялись. Те, кто привык заниматься с оборудованием или получать драйв от групповых тренировок, постепенно вернутся в залы.