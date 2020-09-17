Сгоревшая клиника в Красноярске не была подключена к пожарной части

Наркологическая клиника в Красноярске, где сегодня ночью сгорели четыре пациента, не была подключена к пожарной части. Вывод тревожного сигнала не был обеспечен в автоматическом режиме, как того требует закон. Такой вывод следует из спецдонесения МЧС края.

Пожар в клинике "Чистый город" произошел в ночь со среды на четверг. Сейчас следователи, прокуратура и инспекторы МЧС пытаются выяснить, почему не удалось спасти людей, хотя пожар охватил небольшую площадь клиники, а сама она находилась всего лишь на первом этаже многоэтажки, которая не пострадала.

Предварительные выводы таковы: пациентов можно было бы спасти, если бы в клинике была установлена автоматическая система пожаротушения с автоматическим выводом тревожного сигнала на пульт пожарной части. К сожалению, ничего этого не было и четыре человека сгорели заживо, так что теперь только генетическая экспертиза сможет установить их личности. Еще двое находятся в тяжелом состоянии.

Как следует из спецдонесения, один сгоревший пациент был во время возгорания привязан к кровати, а остальные находились под действием сильных психотропных препаратов. Никто на помощь им так и не пришел.